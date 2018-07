Jugendlicher rammt Senior - und fährt nach kurzer Nachfrage einfach weiter

Syke - Bei einer Kollision mit einem Jugendlichen ist am Freitag ein 84 Jahre alter Mann in Syke schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte sich nur kurz nach dem Befinden des älteren Radfahrers erkundig, den Unfallort daraufhin aber dennoch unerlaubt verlassen.

Der Senior war gegen 17.45 Uhr in Syke an der Herrlichkeit in Höhe des Kreismuseums unterwegs, schreibt die Polizei in einer Pressemeldung von Samstag. Der 84-jährige Syker überquerte mit seinem Fahrrad als letzter einer größeren Gruppe die dortige Bedarfsampel.

Kurz vor Erreichen des gegenüberliegenden Radweges wurde er laut Polizeiangaben von einem vermutlich 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen seitlich angefahren, wodurch er zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich der Senior eine schwere Verletzung am Daumen zu, welche eine sofortige Operation in einem Bremer Krankenhaus erforderlich machte.

Der Jugendliche, der mit mindestens zwei weiteren Gleichalterigen unterwegs war, hielt zunächst an, fragte nach dem Befinden des Unfallbeteiligten und fuhr dann trotz der offensichtlich schweren Verletzungen des älteren Herren davon.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei die Polizei Syke unter Telefon 04242-9690 zu melden.

kom

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)