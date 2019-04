Drogen- oder Alkoholkontrolle in Barrien und Bassum

Polizei stoppt Genussmittelsünder

+ © Heinfri ed Husmann Das Bauchgefühl entscheidet, wen die Beamten zur Kontrolle rauswinken. © Heinfri ed Husmann

Barrien – Alkohol und Drogen: Das sind die Schwerpunkte der Verkehrskontrolle an der B 6 in Barrien am Mittwoch. Ein zweiter Kontrollabschnitt ist an der B 51 in Bassum.