Verkaufsoffener Sonntag zum dritten Dorfmarkt in der Syker City

Von: Michael Walter

Tausende Menschen waren 2022 beim Dorfmarkt in der Syker Innenstadt unterwegs. © Jantje Ehlers

Der Countdown läuft: Noch eine Woche bis zum dritten Dorfmarkt in der City. Wenn am 3. September der obere Teil der Hauptstraße zur Messe-Meile für regionale landwirtschaftliche Produkte wird, dürften wieder etliche Tausend Besucher in die Stadt strömen.

Syke – Wo gehobelt wird, fallen auch Späne: Aktuell informiert die Stadtverwaltung die Anwohner rings um die Ausstellungsmeile, welche Verkehrseinschränkungen auf sie zukommen.

Das geht bereits am kommenden Freitag los. Denn am 1. September werden schon die ersten Buden zwischen Rewe und der Volksbank aufgebaut. Und am Dorfmarkt-Sonntag ist dann praktisch die komplette Innenstadt betroffen. Die Hauptstraße ist als Markt- und Bummel-Meile ohnehin auf voller Länge für den rollenden Verkehr dicht. Die Straße Zum Hachepark wird zwischen Sparkassen-Parkplatz und Hauptstraße gesperrt (der Parkplatz selbst kann noch befahren werden).

Einige Straßen werden zeitweise zur Sackgasse

Die Bahnhofstraße ist zwischen Ernst-Boden-Platz und Nordstraße gesperrt. Auf der Bassumer Straße geht es ab An der Weide nicht mehr weiter. Die direkt auf die Hauptstraße mündenden Straßen An der Volksbank, Plackenstraße und Gesseler Straße werden zeitweise zur Sackgasse. Ebenso ist die Luise-Chevalier-Straße dicht.

Entlang der Hauptstraße ergänzen sich die insgesamt 48 Aussteller und die Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft (WG). Erstere bespielen den oberen Teil der Hauptstraße zwischen Ernst-Boden-Platz und Volksbank, Letztere machen im unteren Teil von Volksbank bis Mühlendamm verkaufsoffenen Sonntag.

Der Dorfmarkt ist von 11 bis 18 Uhr, der verkaufsoffene Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Michael Lux, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft, hätte die Zeiten gerne angeglichen. Darf er aber nicht. „Die maximal fünf Stunden sind uns gesetzlich so vorgegeben.“

Werbegemeinschaft will den Dorfmarkt lediglich „flankieren“

Die Werbegemeinschaft will den Dorfmarkt lediglich „flankieren“, wie Lux sagt. „Wir stellen deshalb ganz bewusst auch nur einen Getränke- und einen Imbissstand auf, weil wir keine Konkurrenz zum Markt schaffen wollen.“ Darüber hinaus verkauft die Werbegemeinschaft wieder Syker Taler nach dem Prinzip: Pro Stück neun Euro bezahlen und für zehn Euro damit einkaufen. Es gibt sie von 13 bis 16 Uhr im Büro von Michael Lux (Achtung: Neue Adresse! Hauptstraße 21).

Auch das Kinderprogramm macht die WG – konkret in Form eines Kindertags bei Firma Nesemann an der Bahnhofstraße. Zusammen mit einer Gruppe angehender Erzieherinnen von den Berufsbildenden Schulen.