Vergnüglicher Musikzauber

Weihnachts-Special „Motown goes Christmas“ erweist sich als guter Griff

+ Hervorragende Sänger und erstklassige Instrumentalisten boten bei „Motown goes Christmas“ eine beeindruckende Bühnenshow im Syker Theater. Foto: Heinfried Huamann

Syke - Von Detlef Voges. Diana Ross and the Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Temptations, The Jackson Five… das ist natürlich Motown-Musikgeschichte. Aber der Spirit dieser R&B-, Soul- und Pop-Musik, die in den 1960er- und 70er Jahre ihre Höhepunkte hatte, scheint neue Früchte zu tragen. Dabei waren es am Sonntag weniger die Label-Standards, die im Syker Theater die Zuhörer begeisterten, als vielmehr die saisonalen Ableger.