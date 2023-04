Verein Kinderhospiz Löwenherz feiert im Mai 25-jähriges Bestehen

Von: Anke Seidel

Ein Meilenstein: Gaby Letzing (r.) mit der damaligen Sozialministerin Ursula von der Leyen und Löwenherz-Maskottchen Maximilian bei der Eröffnung des Kinderhospizes Löwenherz am 20. September 2003. © Löwenherz

Der Verein Kinderhospiz Löwenherz besteht seit 25 Jahren. Für den Herbst ist eine große Feier geplant.

Syke – Es ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte, die aus dem Engagement der damaligen Kinderkrankenschwester Gaby Letzing heraus entstanden ist. 24 Mitglieder gründeten am 20. Mai 1998 den Verein Kinderhospiz Löwenherz – mit dem Ziel, eine „Insel“ für schwerstkranke und sterbende Kinder zu schaffen. Der Verein feiert also in 39 Tagen sein 25-jähriges Bestehen.

Verein Kinderhospiz Löwenherz hat inzwischen 2000 Mitglieder

Rückblende: Schon im März 1998 findet sich eine Kerngruppe zusammen, um die Kinderhospizarbeit voranzubringen. „In dieser Gruppe sind Visionäre und Bedenkenträger, Mutige und Zögerer“, heißt es damals – und voller Zuversicht: „Eine sehr gute Mischung, um das Projekt auf eine solide Basis zu stellen.“ Diese „Kernis“, wie sie sich nennen, „vertrauen von Anfang an der Idee, auch wenn zu der Zeit noch niemand von uns weiß, wie das Geld für dieses Projekt zusammen kommen soll“.

Heute hat der Verein rund 2 000 Mitglieder. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Finanzierung der stationären und ambulanten Kinder- und Jugendhospizarbeit sicherzustellen. Denn heute bietet Löwenherz Eltern und schwerstkranken Kindern nicht nur Entlastung im Kinder- und im Jugendhospiz, sondern auch ambulante Betreuung mit Stützpunkten in Bremen, Lingen, Braunschweig und Lüneburg.

Löwenherz-Initiatorin Gaby Letzing (Bild links, r.) hat vor ihrem Abschied schon mit ihren Nachfolgerinnen Juliane Schulze und Kirsten Höfer (v.l.) zusammengearbeitet. Das Bild rechts zeigt Bücher, die Löwenherz herausgegeben hat – darunter das sehr erfolgreiche Backbuch. © Anke Seidel

Mittlerweile gibt es in Hannover-Anderten auch eine Wohngemeinschaft, in der junge Erwachsene mit einer lebenslimitierenden Erkrankung zusammen mit Menschen ohne Beeinträchtigung zusammenleben. Zum Angebot gehört genauso die Löwenherz-Akademie, die Bildungsarbeit sowie Fort- und Weiterbildungen zu den Themen Trauer, Gesundheit und Pflege anbietet.

Ob sich die Löwenherzen der ersten Stunde das hätten vorstellen können? 1998 arbeitet der junge Verein mit Herzblut an der Idee, ein Kinderhospiz zu errichten, und organisiert ein Experten-Hearing in Ganderkesee. Im März 2000 stellt Löwenherz dem Sozialministerium seine Zukunftsvision vor. Doch genau die wird strikt abgelehnt. Das ändert sich erst, als der damalige Landtagsabgeordnete Heinfried Schumacher ein Treffen mit dem damaligen Ministerpräsidenten Sigmar Gabriel arrangiert. Es ist der Gewinn aus einer Tombola, die Schumachers Ehefrau Marie-Therese für Löwenherz organisiert hat. Und den der eigentliche Gewinner Löwenherz spendet. Gaby Letzing und Heiner Brock nehmen den Termin wahr – und freuen sich über eine Richtungsänderung: Sowohl Sigmar Gabriel als auch die damalige Sozialministerin Gitta Trauernicht sagen ihre Unterstützung zu.

Die Spenden der Bürgerinnen und Bürger lassen das Unvorstellbare Wirklichkeit werden

Es sind jedoch vor allem die Bürger, die das Projekt tragen – mit ihren Spenden. Das zunächst Unvorstellbare wird Wirklichkeit: Am 20. September 2003 wird das Kinderhospiz Löwenherz an der Straße Siebenhäuser in Syke eingeweiht – mit 5000 Gästen. Bund und Land haben einen finanziellen Beitrag geleistet, aber Spenden sind die unverzichtbare Basis. Weil sie fließen, kann zehn Jahre später das Jugendhospiz eröffnet werden. Vom Seminar- und Vereinshaus an der Plackenstraße in Syke organisieren und koordinieren die Löwenherzen ihre verschiedenen Angebote.

Um die Arbeit insgesamt auf eine sichere Basis zu stellen, besteht bereits seit 15 Jahren die Stiftung Kinderhospiz Löwenherz. Sie hat den Zweck, die Angebote von Löwenherz langfristig zu sichern. Denn die Krankenkassen übernehmen zwar einen großen Teil der erforderlichen Kosten für die erkrankten Kinder und die psychosoziale Begleitung der Familie, wenn eine ärztliche Verordnung vorliegt. Für den Betrieb des Kinder- und Jugendhospizes muss Löwenherz dennoch rund 1,5 Millionen Euro Spenden pro Jahr aufbringen.

Seit 20 Jahren besteht das Kinderhospiz Löwenherz, seit zehn das Jugendhospiz. Gaby Letzing – Ideengeberin, Initiatorin, Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende des Kinderhospizes Löwenherz – ist im September 2022 in den Ruhestand gegangen. Als „Mutter Courage“ hat sie den Löwenherzen mehr als nur ein Gesicht gegeben. Heute stehen Juliane Schulze und Kirsten Höfer an der Spitze der Organisation.

Aufklärung und Unterstützung haben nach wie vor einen elementaren Stellenwert. Pressesprecher Lars Kattner kündigt für den 15. Juni ein Mittsommerfest an. Der Löwenherz-Geburtstag soll am 16. September groß gefeiert werden. Außerdem ist für den 20. Juni eine Podiumsdiskussion zum Thema „Hörst Du mich? Autonomie und Selbstbestimmung erkrankter Kinder und Jugendlicher in palliativer Begleitung“ geplant.

Weitere Informationen folgen rechtzeitig.