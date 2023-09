Jazz Folk Klassik präsentiert alte Freunde und neue Gesichter

Von: Frank Jaursch

Ein Meister seines Fachs – nicht nur am Saxofon: Karl Seglem spielt im November im Konzertsaal der Kreissparkasse. © Oddleif Apneseth

Verein stellt sein Konzertprogramm 2023/24 vor: Acht Konzerte warten zwischen dem Auftakt am 7. Oktober und dem Abschluss am 20. September auf ihr musikbegeistertes Publikum.

Syke – Wenn der Konzertverein Jazz Folk Klassik (JFK) zum Jahresgespräch einlädt, kann man sich für gewöhnlich sicher sein, dass die Vorfreude auf gute Musik in Syke die beherrschende Emotion des Pressetermins ist. Auch für die Saison 2023/2024 legten Gerd Harthus und Rainer Köster vom JFK-Vorstand wieder mit leuchtenden Augen ein Programm auf den Tisch, das die unterschiedlichsten musikalischen Genüsse in Syke verheißt.

Allerdings gab es auch Momente, in denen die Vorfreude aus den Augen von Harthus wich. In dem Moment, als es ums Geld ging. Gute Musik zu präsentieren, ist teurer geworden seit Corona – und das liegt gar nicht primär an den Künstlern. „Die Kosten für die Konzertveranstaltungs-Technik sind ganz schön gestiegen“, erklärt der JFK-Vorsitzende – und nennt auch Zahlen. „Wo wir vor Corona 900 Euro pro Konzert bezahlt haben, liegen wir jetzt bei 1500 bis 1600 Euro.“

Kosten für Konzert-Veranstaltungstechnik sind gestiegen

Das allein sorgt noch gar nicht für den Unmut bei Harthus. Sondern die Reaktionen, die der Vorstand mitunter von „Musikfans“ bekommen. Die artikulieren durchaus deutlich ihr Unverständnis für die erhöhten Preise. „Wollt ihr euren Mercedes damit finanzieren?“ sei eine Frage gewesen, die er sich habe anhören müssen, so Gerd Harthus. „Das ist ein Problem: Die Leute haben keine Ahnung. Wir machen unsere Arbeit hier ehrenamtlich, weil wir unseren Spaß daran haben, das zu organisieren.“

Geld, so betonte der Vereinschef, bleibe dabei nicht übrig. „Wir können solche Konzerte überhaupt nur durchführen, weil wie die Stadt, die Kreissparkasse und die Avacon haben – und den Landschaftsverband Weser-Hunte.“

Was genau in den kommenden Monaten auf die Sykerinnen und Syke zukommt – und darum sollte es ja eigentlich gehen – verdeutlichte das Vorstand-Duo dann ebenso anschaulich wie ausführlich. Acht Konzerte warten zwischen dem Auftakt am 7. Oktober und dem Abschluss am 20. September auf ihr musikbegeistertes Publikum. Folk und Jazz, deutsch und englisch, alte Bekannte und neue Gesichter.

Den Auftakt machen The Henry Girls am 7. Oktober

Den Verantwortlichen kommen dabei die engen Kontakte zugute, die JFK zu hochkarätigen Künstleragenturen aufgebaut haben. Den Auftakt machen am Samstag, 7. Oktober, drei irische Schwestern, die sich als The Henry Girls mit ihrem charakteristischen dreistimmigen Gesang einen Namen in der Folkszene gemacht haben. Die Zuhörer erwartet aber keine traditionelle irische Folklore, sondern Musik, die eher im Bereich Neo-Folk oder Americana anzusiedeln sei, erklärt Rainer Köster. „Sehr spannend!“

Die A-cappella-Sänger der Octavians waren schon einige Male in Syke und haben „den KSK-Saal schon das öfteren gefüllt“, erinnert sich Gerd Harthus. Der erste Besuch hatte sie in die Barrier Kirche geführt – 2015 war das. Nun erklingen die preisgekrönten Stimmen der acht Jenaer Sänger erneut in einem Gotteshaus: am Sonntag, 5. November, singen die Octavians ab 15 Uhr „von guten Freunden und alten Weisen“.

Das erste Gastspiel der Octavians auf Syker Boden liegt fast acht Jahre zurück. Bei der Premiere 2015 erklangen die Stimmen der A-cappella-Formation aus Jena in der Barrier Kirche, in diesem Jahr ist die Christuskirche in Syke der Ort des Geschehens. © Matthias Pick

Knapp zwei Wochen später wartet Karl Seglem auf sein Publikum. Und Harthus tut sich kurzzeitig schwer, zu umreißen, was die Besucher erwartet. „Es ist schwierig zu sagen, was er eigentlich ist“, erklärt er. Klar – erst mal einer der herausragenden Jazz-Tenorsaxofonisten Norwegens. Aber eben auch ein Poet, der moderne, meist Umweltthemen gewidmete Gedichte präsentiert. Das Konzert der Karl Seglem Group am Samstag, 18. November, trägt den Titel „Ein Hauch Grün. Mythos. Wege. Hoffnung“.

Das JFK-Programm 2023/24 ist mit dem Vibrafonisten Karl Ivar Refseth um einen schillernden Höhepunkt reicher. © Stefanie Marcus

Drei Wochen später macht erneut ein norwegischer Jazzmusiker mit Namen Karl in Syke Station: Als Bestandteil der Weihnachtlichen Kulturtage spielt der Vibrafonist Karl Ivar Refseth am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr in der Christuskirche. Refseth ist nicht nur Teil der Live-Besetzung der deutschen Bad The Notwist, sondern „lebt sich auch solo aus“, wie Gerd Harthus berichtet. Die Besucher können sich nach seiner Aussage auf „eingängige, besinnliche Musik“ zur Adventszeit freuen.

Auch die beiden Künstler, die am 27. Januar zu Gast in Syke sind, sollten eigentlich nach dem Wunsch von JFK in der Syker Kirche auftreten. Doch aus Kostengründen habe die Kirchengemeinde dem Auftritt schließlich eine Absage erteilt, erzählt Harthus. Doch auch im Konzertsaal der Kreissparkasse sind Adele Sauros und Joakim Berghäll gut aufgehoben: Das Saxofon-Duo kommt ursprünglich aus dem Bereich der improvisierten Jazzmusik. Die beiden locken jetzt mit jenem typischen nordischen Sound, der „den Blick öffnet in die Weiten des Nordens“, wie Harthus es umschreibt. Nordische Mythen stehen im Mittelpunkt ihrer musikalischen Erzählungen.

Seit Jahren ein Gewinn für das JFK-Programm: Die Young Scots Trad Awards Winner sind auch im kommenden Jahr wieder in Syke zu Gast – diesmal im Theater, mit aktualisierter Besetzung und mit Syker Verstärkung. © Concert Connection, Eisenburger

Mit den Young Scots Traditional Awards Winners hat JFK vor Jahren einen Volltreffer gelandet. Die preisgekrönten Nachwuchsmusiker aus Schottland sorgen seitdem regelmäßig für volle Häuser in Syke. Am 23. Februar steht das Syker Theater für eine besondere Kooperation bereit: Der Chor des Syker Gymnasiums soll einen Teil des Programms mit bestreiten.

„Frische traditionelle irische Musik“ verspricht der JFK-Flyer für das Konzert von The Jeremiahs am 4. Mai. Was heißt das genau? „Traditioneller Folk mit rockigem Einschlag“, umschreibt es Rainer Köster. Das irische Quartett kommt als Träger des Preises der deutschen Schallplattenkritik nach Syke.

Und einen ganz besonderen Auftritt hat JFK noch für den Herbst 2024 in trockenen Tüchern: Am 20. September ab 20 Uhr ist Denis Fischer zu Gast im KSK-Konzertsaal. „Er hat ja immer thematisch sehr eng gefasste Programme“, berichtet Rainer Köster. An diesem Abend stehen das Leben und die Werke von Rio Reiser im Mittelpunkt. Vor allem die ruhigen Stücke, weiß Köster: „Er hat sich vor allem an den Balladen festgebissen.“ Der Konzerttitel: „Halt dich an meiner Liebe fest“.

Infos und Vorverkauf

