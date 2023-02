Interview mit Verdi: Man muss vom Lohn leben können

Von: Anke Seidel

Es ist fünf vor zwölf: Anja Daumann, Verdi-Vorsitzende im Landkreis Diepholz, fordert gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Volker Medeke mehr Geld für den Ausgleich der Inflation. Statt staatliche Zuschüsse anzuheben, sollen die Löhne steigen. © Anke Seidel

Hohe Inflation, immer mehr Hilfsbedarf zum Lebensunterhalt und fataler Fachkräftemangel: Nie gekannte Rahmenbedingungen prägen zurzeit die gewerkschaftliche Arbeit. Seit fast einem Jahr steht Anja Daumann an der Spitze der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Landkreis Diepholz. Im Interview erklärt sie, worauf es jetzt ankommt. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Frau Daumann, Ihr ganz persönliches Motto lautet „Nicht nur meckern, sondern auch anpacken.“ Was haben Sie in den ersten elf Monaten Ihrer Amtszeit als Verdi-Vorsitzende im Landkreis Diepholz konkret angepackt?

Wir haben schon einiges gemacht. Wir sind angefangen mit der Begrüßung neuer Mitglieder bei Verdi im Landkreis Diepholz. Das ist wichtig, damit diese neuen Mitglieder ein „Gesicht“ von Verdi vor Ort bekommen. Wir haben uns außerdem aktiv an den Demonstrationen gegen die AfD beteiligt – bei der großen Demonstration im Oktober in geballter Form, also mit einer großen Beteiligung unsererseits. Und montags bei den Gegen-Demos in Twistringen haben wir uns, so weit möglich, immer mal wieder eingebracht. Schon Tradition hat unsere Mitgliederversammlung mit Jubilar-Ehrung.

Mit welchen Themen beschäftigt sich Verdi aktuell?

Unser Hauptthema bei der Mitgliederversammlung war die aktuelle Wirtschaftslage, kritisch dargestellt von Professor Heinz-Josef Bontrup. Seine Aussagen haben eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Es war eine richtig gute, belebende Veranstaltung, die nachwirkt. Das war schon beeindruckend. Am 16. März findet ein Verdi-Betriebs- und Personalrätetreffen in Sulingen statt. Dabei geht es vor allem darum, dass sich Betriebs- und Personalräte vernetzen und die aktuelle Arbeitsrechtsprechung diskutieren können. Zuvor referiert ein Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Zurzeit gibt es für Arbeitnehmer und Verbraucher enorme Herausforderungen, die Inflation liegt bei 7,1 Prozent. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt zwingend notwendig?

Die Erhöhung der Einkommen für die Arbeitnehmer ist zwingend erforderlich! Gerade in den niedrigeren und mittleren Einkommensgruppen, weil die Entlastungspakete – sie sind schon gut – für Menschen in diesen Einkommensgruppen aber nicht ausreichen. Wer arbeitet, muss auch ohne staatliche Leistungen leben können. Da schließe ich mich der Aussage der Bundespolitik an, dass die Tarifvertragsparteien die Herausforderung der Inflation durch angemessene Tarifabschlüsse ausgleichen müssen. Es kann nicht sein, dass der Wohngeld-Zuschuss erhöht wird, weil das Einkommen der Menschen für ihre Miete nicht mehr ausreicht. Ganz wichtig ist: Man muss von seinem Arbeitseinkommen auskömmlich leben können. Im Grunde trägt der Staat mit diesen Zuschüssen einen Teil des Einkommens, das eigentlich der Arbeitgeber finanzieren müsste. Dadurch steigen die Gewinne der Unternehmen. Das ist so!

Der Chefvolkswirt der Nord/LB, Christian Lips, hat vor wenigen Wochen im Landvolk davor gewarnt, die Angst vor einer weiter ansteigenden Inflation in Lohnverhandlungen „einzupreisen“ – also vorsorglich mehr zu fordern. Stimmen Sie ihm zu?

Nein! Diese Aussage kann ich nicht mittragen, weil wir ja auch auf die Preisentwicklung der Vergangenheit schauen. Hier haben wir einen Nachholbedarf. Wenn wir auf den Metall- und Chemiebereich schauen, liegt die Lohnentwicklung des öffentlichen Dienstes deutlich darunter. Seit dem Jahr 2000, also in 23 Jahren, sind die Tariflöhne in der Metallindustrie um 70 Prozent und in der chemischen Industrie um 68 Prozent gestiegen – gegenüber dem Anstieg von 59 Prozent im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Zum Abschluss: Noch kein Tarifabschluss hat meines Wissens zu einer Erhöhung der Inflation geführt.

Welche Tarifforderungen sind angemessen?

Da muss man sich natürlich jede einzelne Branche anschauen. Unsere Forderung für den Öffentlichen Dienst ist angemessen: 10,5 Prozent mehr Lohn oder mindestens 500 Euro mehr. Wenn wir uns den Bereich der Post und deren Jahresüberschüsse anschauen, ist die 15-Prozent-Forderung für die Kolleginnen und Kollegen bei der Post durchaus angemessen.

Angesichts des Fachkräftemangels werben manche Arbeitgeber bereits mit Boni wie Urlauben, mehr Freizeit oder anderen Mehrwerten für ihre Mitarbeiter. Nehmen Firmenchefs der Gewerkschaft jetzt die Arbeit ab?

Nein, absolut nicht. Es sind ja nur manche Arbeitgeber, und die Vielzahl der Beschäftigten geht leer aus. Von daher ist Gewerkschaft wichtig, um solidarisch gute Rahmenbedingungen für die Arbeit für alle zu schaffen – und nicht nur für einzelne ausgewählte Arbeitnehmer.

Wechseln wir die Perspektive: Was kann die Dienstleistungsgewerkschaft zur Linderung des Fachkräftemangels beitragen, der am Ende ja zwangsläufig zur Belastung für Ihre Mitglieder werden muss – dann, wenn Arbeit in bestimmten Bereichen nicht aufschiebbar ist?

Natürlich kann Verdi dazu beitragen, dass Arbeit attraktiv gestaltet wird. Es ist auch Aufgabe unserer Dienstleistungsgewerkschaft! Das fängt schon in der Ausbildung an. Wir haben immer noch viele Berufe, in denen es kein oder kein angemessenes Entgelt für die Ausbildung gibt – zum Beispiel in der Ausbildung von Erziehern, Heilpädagogen oder im Friseurhandwerk. Um diese Rahmenbedingungen zu verbessern, gibt es bereits Initiativen der Gewerkschaft zur Verbesserung der Ausbildung. Aber es gibt ja auch immer einen Verhandlungspartner, der am gleichen Strang ziehen muss. Wenn der nicht bereit ist, braucht es für die Durchsetzung verbesserter Rahmenbedingungen eine mitgliederstarke Gewerkschaft.

Was ist Ihr Herzenswunsch?

Natürlich eine erfolgreiche Tarifrunde für den öffentlichen Dienst und für die Post. Ein langfristiger Herzenswunsch von mir ist, dass wir alle von unserer Arbeit gut leben können. Ganz nach dem Motto: Gute Arbeit – gutes Geld!

Zur Person Anja Daumann ist seit März 2022 Vorsitzende des Verdi-Ortsvereins Landkreis Diepholz. Diese Organisation hat rund 3 000 Mitglieder. Als Personalratsvorsitzende in der Kreisverwaltung vertritt die 41-Jährige rund 1000 Beschäftigte. Sie wohnt in Mellinghausen und ist seit 23 Jahren Verdi-Mitglied. Anja Daumann arbeitet eng zusammen mit ihrem Stellvertreter Volker Medeke. Er ist Gesamtpersonalratsvorsitzender beim Landkreis, also für die Mitarbeiter in der Kreisverwaltung und den kreiseigenen Betrieben zuständig – insgesamt für rund 1 200 Beschäftigte. Der 59-Jährige wohnt in Neuenkirchen-Vörden, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 18 Jahren ist er Verdi-Mitglied.