BBQ Monster siegen bei Bremer Landesmeisterschaft: „Verdammt, wir haben den Rucola vergessen“

Gewinner dank Geheimrezepten und Improvisation

+ © Ana Schwenen Unbändige Freude: BBQ Monster mit dem Pokal. © Ana Schwenen

Syke - Am Sonntagmorgen schlug Sebastian Schwenen die Augen auf, und das Erste, was er dachte, war: „Verdammt, wir haben den Rucola vergessen!“ Nicht so schlimm, wenn man nur ein kleines Grillfest mit der Familie geplant hat. Existenziell, wenn man an der Bremer Landesmeisterschaft im BBQ teilnimmt. Nur dank der Hilfe einer freundlichen Bäckereifachverkäuferin war das Gemüse am Ende zur rechten Zeit am rechten Fleck – und das Syker Team der BBQ Monster konnte bereits zum zweiten Mal die begehrte Bremer Grill-Auszeichnung für sich behaupten.