Bauausschuss torpediert ungewollt mehrjährige Planung

Syke - „Der erste Schuss sollte sitzen“, hatte der CDU-Fraktions-Chef und Heiligenfelder Ortsbürgermeister Wilken Hartje vor der Abstimmung im Bauausschuss noch angemahnt. Dass dieser Schuss auch ins Knie gehen könnte, hatte er dabei sicher nicht im Sinn. Doch so kam es.

Es geht um die Verbund-Dorferneuerung für Heiligenfelde und Henstedt. Am Donnerstag sollte der Bauausschuss dazu den Startschuss geben. Mehrere Jahre hatten sich die Ortsräte bereits damit beschäftigt. Jetzt hatte ein beauftragtes Planungsbüro das Konzept für eine erste Maßnahme vorgelegt: Einen Rundweg beiderseits der Hache von Jardinghausen bis nach Hoope.

Der Ausschuss sollte nun grünes Licht geben, damit die Stadtverwaltung dafür einen Förderantrag stellen kann. Volumen: 88.000 Euro. Etwa die Hälfte davon wäre förderfähig, der Rest Eigenanteil.

Doch das war einigen Ausschussmitgliedern zu teuer. Andreas Schmidt (FWG) störte sich an einem Göpel, der für veranschlagte 26.000 Euro gebaut werden sollte. Hans-Jürgen-Michel (Grüne) wollte die Summe grundsätzlich auf 50.000 Euro gedeckelt wissen.

„Abstriche machen können wir immer noch. Aber nachschießen wird schwierig, wenn der Antrag erstmal gestellt ist“, erklärte Henstedts Ortsbürgermeister Bernd Brümmer den Gedanken hinter der hohen angesetzten Summe. Und zum Göpel erläuterte Angela Kehl vom Syker Bauamt: Der sei ein zentraler Punkt aus einem ganz anderen Dorferneuerungsprojekt, von dem sich aber abzeichne, dass es vielleicht gar nicht umgesetzt werden könne.

Dennoch bestanden Schmidt und Michel auf Änderung der Beschlussvorlage. Und so standen am Ende vier Anträge zur Abstimmung. Erstens: Überhaupt einen Förderantrag zu stellen. Der Ausschuss war einstimmig dafür. Zweitens: Wie von der Verwaltung vorgeschlagen mit 88.000 Euro. Drittens: Gedeckelt auf 50.000 Euro. Und viertens: Wie vorgeschlagen, nur ohne den Göpel. Keiner dieser drei Anträge fand eine Mehrheit.

Erster Stadtrat Thomas Kuchem: „Jetzt haben wir beschlossen, einen Antrag zu stellen, aber nicht, wofür.“

Klassisches Eigentor

+ Michael Walter

Von Michael Walter. Manchmal ist es doch ganz gut, dass es in Deutschland etwas länger dauert, bis über ein Vorhaben entschieden wird. Nach dem klassischen Eigentor, das der Bauausschuss bezüglich des Starts in die Dorferneuerung für Heiligenfelde und Henstedt geschossen hat, haben der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss und der Rat der Stadt noch die Chance, die Scherben wieder zu kitten. Die Ausschussmitglieder haben nicht aus Missgunst oder Böswilligkeit mehrere Jahre Planung torpediert, sondern aus dem guten Willen, der Stadt wenige Tausend Euro Kosten zu ersparen. Dabei haben sie allerdings jegliche Weitsicht vermissen lassen und alle Appelle in diese Richtung ignoriert. Wünschen wir ihnen Lernfähigkeit.