Landhaus Osterholte lädt zum Kulturschmaus ein

Die „Hausband“ des Landhauses Osterholte – das sind die Mitarbeiter aus dem Küchen- und Servicebereich, die hier zum Teil mit ihren Arbeitsgeräten musizieren. Es wird aber in den kommenden Monaten auch eine „echte“ Hausband geben, die sich in wechselnder Besetzung zusammenfinden wird.

Osterholz - Von Frank Jaursch. Es muss nicht immer das ganz große Rad sein, an dem gedreht wird. Mitunter sind es die feinen, kleinen Ideen, die eine Stadt bereichern können. Mit einer solchen Idee tritt ab heute Abend Roland Walde, Betreiber des Landhauses Osterholte, an. Er möchte den Besuch in seinem Haus mit kleinen kulturellen Beiträgen veredeln.

„Kulturschmaus“ heißt die neue Reihe, mit der jeweils am zweiten Donnerstag eines Monats die Besucher des Restaurants von Künstlern unterhalten werden. Der Rahmen gibt die möglichen Stilrichtungen vor: „Da kannst du natürlich keine lauten Sachen machen“, sagt Walde, selbst seit Jahrzehnten in der Bremer Musikszene aktiv.

Dass nicht alles möglich ist, sieht Walde aber nicht als „Abwertung, sondern nur als Eingrenzung“: Es gibt eine Mischung aus Lesungen, klassischer Musik, Jazz und Pop. Den Auftakt macht heute Abend ab 19 Uhr ein alter musikalischer Weggefährte des Gastgebers: Till Brüggemann hat einst lange mit Walde in einer Band gespielt.

Heute Premiere mit Autor Till Brüggemann

Sein musikalisches Leben hat Brüggemann in seinem Buch „Einmal Chaos und zurück: Wie der Rock ’n’ Roll über mich kam und nicht mehr losließ“ autobiografisch verewigt.

+ Till Brüggemann (hier ein zeichnerisches Selbstporträt) macht heute Abend den Auftakt der Reihe – mit der Lesung seines Buches „Einmal Chaos und zurück“.

Er beschreibt seinen Lebensweg – den Traum vom Rockstar, den grenzenlosen Enthusiasmus und die Hürden, die sich vor einem auftun. Brüggemann „kann einen reichhaltigen Anekdoten-Fundus bieten, beschreibt aber auch mal lustig, mal selbstkritisch den Grund dafür, warum er stets knapp unterm Bekanntheits- Radar blieb“, heißt es in der Ankündgung.

Der Eintritt ist kostenlos, „und das bleibt auch so“, versichert Walde. Die Künstler, die im Landhaus gastieren, spielen „auf Hut“, müssen also auf die Spendierfreudigkeit der Zuhörer hoffen.

In den kommenden Monaten stehen ganz unterschiedliche Künstler im Restaurantbereich, um den Gästen ein besonderes Erlebnis zu bescheren. Am 13. April etwa spielt das Duo Clarisma klassische Klänge mit Karinette und Piano, und im Mai präsentieren Holger Wittschen und Gerd Bastigkeit in einer musikalischen Lesung „Fieses und Hinterhältiges mit Blues“.

Auftreten werden in der Folge „Freunde, Bekannte und Gäste des Hauses“, sagt Walde. Und weil er über einen ordentlichen Fundus an musikalischen Verbindungen verfügt, ist Vielfalt garantiert.

Dazu soll sich in loser Folge eine „Landhaus-Hausband“ formieren, die jazzig-soulig den kulinarischen Besuch begleiten soll. „Groovige, ruhige Sachen“ werden zu hören sein, sagt Roland Walde. Die Besetzung dieser Band dürfte wechseln – aus dem Pool an Vollblutmusikern bildet sich jedes Mal eine recht spontane Formation. „Wenn es läuft, könnte ich mir vorstellen, dass man sich hier regelmäßig trifft“, sagt der Landhaus-Besitzer.

Aufgeregt ist Roland Walde vor der heutigen Premiere nicht. Er sieht es als kleines Extra-Angebot für seine Gäste. „Es macht einfach Spaß, wenn man zum Essen noch was geboten kriegt.“