Vandalismus im Schlatt

Nabu-Vorstandsmitglied Ulf Walek steht am Eingang zum Blanken Schlatt. Unbekannte haben dort das Eingangstor herausgerissen und im Wasser versenkt. Nicht der erste Fall von Vandalismus in dem Naturschutzgebiet. - Foto: Frank Jaursch

Barrien - Von Frank Jaursch. Mit einem Kopfschütteln betrachtet Ulf Walek die Szenerie vor sich: Wo sich eigentlich das Zugangstor zum Blanken Schlatt befinden sollte, stehen nur noch die metallenen Pfeiler. „Die müssen sich richtig Arbeit gemacht haben“, sagt das Vorstandsmitglied des Nabu Syke. Das Landschaftsschutzgebiet ist das Ziel von Vandalismus gewesen. Nicht zum ersten Mal.

„Schon seit mehr als zwei Jahren wird der Nabu im Blanken Schlatt in unregelmäßigen Abständen mit Vandalismus konfrontiert“, erklärt Pressewart Thomas Gerken. Immer wieder werde der Draht der Umzäunung beschädigt. Weiter wurden sortiert abgelegte Holzplanken zerstört und alte abgelegte Zaunpfähle ins Wasser geschmissen. 2015 wurden die Scharniere des Zugangstores schon einmal abgesägt, das Tor warfen die Täter anschließend in den Wassergraben. „Es musste mühsam aus dem Wasser geborgen und wieder instand gesetzt werden, was natürlich auch Kosten verursachte“, so Gerken. Das gehe „deutlich über einen Dummejungenstreich hinaus“.

Am vergangenen Wochenende wiederholte sich dieses unerfreuliche Kapitel: Wieder landete das Tor im Wasser. Die Täter scheinen auch diesmal mit technischen Hilfsmitteln angereist zu sein. Das dokumentieren nicht nur die abermals abgesägten Scharniere, sondern auch eine ganze Reihe von halb herausgedrehten Schrauben auf dem hölzernen Steg, der über den Graben führt.

„Es ist unglaublich“, sagt Walek immer wieder und deutet auf hölzerne Planken, die aus dem Unterbau des Stegs gerissen wurden. „Da hat wohl jemand einen in der Kindheit nicht ausgelebten Trieb bearbeitet.“ Der stellvertretende Vorsitzende des Nabu Syke ärgert sich vor allem über die Sinnlosigkeit der Aktion. „Das ist wieder eine Menge Arbeit für uns, das alles zu beseitigen.“ Dabei gehe es gar nicht nur um die Kosten – da „kommen wir hoffentlich mit 300, 400 Euro davon“. Vielmehr müssen die Aktiven des Nabu nun die Instandsetzungsarbeiten vornehmen, statt ihre ehrenamtliche Zeit für Renaturierungsmaßnahmen einsetzen zu können. „Diese Situation ist dem Ehrenamt alles andere als zuträglich“, findet Thomas Gerken.

Das etwa drei Hektar große Blanke Schlatt gehört der Stadt Syke und wurde bereits 1969 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Es ist das einzige Übergangsmoor im nördlichen Bereich des Landkreises Diepholz, gilt als besonders schützenswert und ist ein wichtiger Standort für seltene Tier- und Pflanzenarten.

Bereits seit Mitte der 1980er-Jahre ist der Nabu im Blanken Schlatt aktiv: In vielen hundert Arbeitsstunden gelang es den emsigen Helfern in den vergangenen Jahren, das kreisförmige Gelände birkenfrei zu bekommen und damit den Hochmoor-Charakter von vor 70 Jahren wiederherzustellen.

„Wir machen hier was für die Allgemeinheit“, seufzt Walek, „und das ist der Dank.“ Er hofft auf die Einsicht der Täter – und künftig auf aufmerksame Passanten: Das Schlatt liegt an einer beliebten Hunderunde.