Urologe Anas Yasin tritt Nachfolge von Dr. Essam Attya in Syke an

Essam Attya (r.) freut sich, in Person von Anas Yasin einen Nachfolger gefunden zu haben. Seit Anfang Juli ist der 35-jährige Urologe offizieller Teil der Praxisgemeinschaft mit Dr. Uwe Bornemann.

30 Jahre lang hat Urologe Dr. Essam Attya in der Praxisgemeinschaft an der Hermannstraße in Syke seine Patienten behandelt. Seit dem 1. Juli ist offiziell Schluss. Sein Nachfolger Anas Yasin ist 35 – genau so alt wie Attya, als der in Syke anfing.

Syke – Das größte Kompliment vom Vorgänger kommt gegen Ende des Pressegesprächs, fast beiläufig. „Manche Patienten dachten schon, er wäre mein Sohn“, erzählt Dr. Essam Attya über die Zeit, als Anas Yasin im Frühjahr für einige Monate die Vertretung des Urologen in der Praxisgemeinschaft an der Hermannstraße übernahm. Und Attya fügt hinzu: „Darauf wäre ich stolz gewesen.“

Drei Jahrzehnte lang war Essam Attya in dieser Praxis für seine Patienten da. Jetzt ist der Urologe gut 65 Jahre alt, und er hat sich entschieden „langsam aufzuhören und mich um meine Familie und Enkelkinder zu kümmern“.

Der Kontakt zu Anas Yasin erfolgte ganz konventionell – über eine Anzeige. Attya hoffte auf einen Mediziner, der seine Arbeit „mit Verantwortung und genauso liebevoll macht, wie ich es 30 Jahre lang gemacht habe“.

Und das scheint, wenn man die beiden im Gespräch beobachtet, ganz gut geklappt zu haben. Yasin ist 35 – genau so alt wie Attya, als der in Syke anfing. Und er hat die gleichen Ideen wie sein Vorgänger. Grundsätzlich könne er sich vorstellen, den Bereich der ambulanten Operationen irgendwann in die Praxis einzubringen. Attya lächelt. „Das hab ich hier vor 30 Jahren auch reingebracht.“ Im Laufe der Zeit aber, berichtet er, sei die Arbeit einfach zu viel geworden. „Da hat man dann weiterdelegiert, was man konnte.“

Es gibt auch so schon genug zu tun. Die Praxis hat einen großen Patientenstamm. „Und viele unserer Patienten besuchen uns jahrelang“, sagt Yasin. Er weiß, dass neben der medizinischen Betreuung auch der Austausch mit den Patienten von großer Wichtigkeit ist.

Studium in Damaskus

Bewusst hat sich der Syrer für die Arbeit in einer Niederlassung entschieden. Nach seinem Medizinstudium in Damaskus war Yasin im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen, hatte in der Chirurgie und der Urologie gearbeitet und seine Facharztweiterbildung beendet. Nach dem Abschluss hatte er als Fach- und als Oberarzt in einer Akutklinik in Cuxhaven gearbeitet. Und sich zu einem Wechsel entschieden. Ein Grund: die Work-Life-Balance, die für ihn im Schichtdienst nicht mehr gegeben war. Für seine Frau und seine zweijährige Tochter blieb zu wenig Zeit.

Die Summe der Arbeit ist hier in der Praxis nicht weniger, aber man arbeitet hier in sechs Stunden mehr als in acht Stunden Schichtdienst.

Was nicht heißen soll, dass Yasin in Syke nicht hart und fleißig arbeiten wolle. „Die Summe der Arbeit ist hier in der Praxis nicht weniger“, stellt er klar, „aber man arbeitet hier in sechs Stunden mehr als in acht Stunden Schichtdienst.“ Ein Teil der eingesparten Arbeitszeit geht derzeit für den Arbeitsweg drauf: Noch wohnt Yasin in Cuxhaven. Im August soll der Umzug nach Weyhe erfolgen.

Manchmal hat man das Gefühl, die brauchen gar keinen Arzt ...

Als wichtiges Element für einen guten Start bezeichnen beide die „Chemie, die stimmen muss“. Dabei ist Anas Yasin voll des Lobes über die Belegschaft der Praxisgemeinschaft. Er lobt die sehr gute Kooperation mit Dr. Uwe Bornemann („Zusammenarbeit in ihrer besten Form“) und schwärmt von der hervorragenden Zusammenarbeit des Praxisteams mit den insgesamt acht Sprechstundenhelferinnen. „Die Unterstützung war von Anfang an gut, es lief angenehm und reibungslos“, sagt Yasin. Und Attya wirkt schon ein bisschen stolz, wenn er die große Kompetenz seines Teams betont. „Manchmal hat man das Gefühl, die brauchen gar keinen Arzt ...“

Erst mal wird – allen Ideen und möglichen Neuerungen irgendwann in der Zukunft zum Trotz – alles so weiter laufen wie bisher, versichert Anas Yasin. „Ich fühle mich hier unheimlich wohl und freue mich sehr auf meine Tätigkeit in Syke“, verkündet der 35-Jährige.

Und sein Vorgänger nutzt den Moment für ein großes Dankeschön „für alle, die mir in 30 Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben“. Essam Attya zeigt sich sicher, den richtigen Mann gefunden zu haben. „Er wird da weitermachen, wo ich aufgehört habe.“