Urgestein geht in Pension

Mit Detlev Marquardt (Mitte) ist jetzt ein Urgestein der Syker Polizei in den Ruhestand gegangen. Der Leiter der Polizeiinspektion Diepholz, Polizeidirektor Thomas Kues und die Leiterin des Kommissariats Syke, Polizeirätin Nina Menzel, dankten ihm für über 43 Jahre Polizeiarbeit. - Foto: Polizei

Syke - Mit einem freundlichen Lachen blickt Polizeihauptkommissar Detlev Marquardt in seinen neuen Lebensabschnitt als Pensionär. Am vergangenen Freitag versah „Dede“ Marquardt seinen letzten Dienst.

Thomas Kues, der Leiter der Polizeiinspektion Diepholz, und die Syker Kommissariatsleiterin Nina Menzel, dankten Marquardt für über 43 Jahre Polizeiarbeit, davon 34 in Syke. Damit ist gehört Detlev Marquardt zum Urgestein des Syker Kommissariats. Viele Kollegen aus diesen 34 Jahren nutzten den letzten Spätdienst für einen persönlichen Abschied.

Detlev Marquardt wurde 1984 aus dem Raum Hannover nach Syke versetzt um fortan als Dienstschichtleiter die Aufgaben im Einsatz- und Streifendienst zu koordinieren. Mit seinem Beruf hat Marquardt auch all die Jahrzehnte den Wechselschichtdienst gelebt und so seinen letzten Dienst-Tag auch bis 24 Uhr auf der Wache des Kommissariats verbracht. Als Überraschung traten die Kolleginnen und Kollegen kurz vor Mitternacht an und drückten ihre Anerkennung, Dank und gute Wünsche aus.

Detlev Marquardt zeigte sich in seinem Fazit glücklich, dass mit seiner beruflichen Verwendung bei der Polizei Syke auch ein persönliches und später familiäres Bekenntnis zu Syke, der Region und den Menschen einhergingen. Tolle Voraussetzung für eine selbstbestimmte Zeit in Syke.