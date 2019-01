Ur-Syker an Spitze des Amtsgerichts

Syke – Carsten Dänekas (57) hat die Ernennungsurkunde zum Direktor des Amtsgerichts Syke von Stefan Koch, Vizepräsident des Landgerichts Verden, überreicht bekommen. In dieser Woche stellte er sich an seiner neuen Wirkungsstätte offiziell vor. Viel sagen musste Dänekas nicht. Erst am 1. Juli 2016 hatte er Syke in Richtung Diepholz verlassen, wo er kommissarischer Leiter des Amtsgerichts wurde. In einem Gespräch mit unserer Zeitung sagte der mit Ehefrau Ines und den beiden Kindern in Barrien lebende Jurist strahlend: „Es ist in mir eine große Freude, gepaart mit Respekt vor der neuen Aufgabe.“

Er ist in der Hachestadt geboren und aufgewachsen, machte seinen Schulabschluss 1981 am dortigen Gymnasium. Nach dem Grundwehrdienst bei der Luftwaffe besuchte er von 1982 bis 1985 erfolgreich die Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hildesheim. Im Anschluss begann er das Jura-Studium in Göttingen, es folgte die Zeit als Rechtsreferendar im Bereich des Oberlandesgerichts Oldenburg bis 1995. Am Amtsgericht Syke war er zu dieser Zeit drei Monate als Gast-Referendar tätig.

Aufgrund des Einstellungsstopps für den Richterdienst in Niedersachsen war Dänekas von 1995 bis 1998 als Rechtsanwalt in der Anwaltskanzlei Bohlen in Syke tätig. Als Niedersachsen wieder Richter einstellte, wechselte er am 1. Januar 1999 in die Justiz, durchlief einige Stationen beim Landgericht Stade, kam zur Staatsanwaltschaft Verden und bekam dort 2001 eine Planstelle als Richter am Landgericht.

Es war 2006, als Dänekas Richter in Syke wurde. Als Timm Fregin 2007 in Pension ging, folgte ihm Carsten Dänekas im Amt des stellvertretenden Direktors. Zu seiner Zeit in Diepholz sagt er: „Es war in Diepholz beim Amtsgericht sehr schön, es ist ein kleines Gericht mit sehr kompetenten und motivierten Mitarbeitern. So, wie ich es in Syke mit seinen rund 90 Bediensteten, auch kenne.“ Lobenswert für ihn ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den drei Amtsgerichten im Landkreis (Sulingen, Diepholz und Syke) gut funktioniert.

Die offizielle Einführung von Carsten Dänekas und die Verabschiedung seiner Vorgängerin Elisabeth Kruthaup, ist am Freitag, 11. Januar. DIETER NIEDERHEIDE