Ohne Führerschein unterwegs: 50-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Syke/Bassum - Ein 50-jähriger Bremer flüchtete am Mittwoch gegen 15.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle vor der Polizei. Der VW Passat des Bremers sollte an der Bassumer Landstraße zur Kontrolle angehalten werden. Zunächst stoppte der Fahrer, als aber die Polizisten zur Kontrolle ausstiegen, gab er Gas und flüchtete in Richtung Bassum.

Der Streifenwagen der Polizei folgte dem Flüchtenden mit Blaulicht und Signal. Auf Haltezeichen reagierte der 50-Jährige nicht. Auf der Flucht vor der Polizei gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer und es kam mindestens zu einem Beinaheunfall. Mit Unterstützung weiterer Streifenwagen konnte der Flüchtige vor dem Bahnhof Bassum gestellt werden.

Der Grund für die Flucht war, nach ersten Befragungen, der fehlende Führerschein. Zeugen der Verfolgungsfahrt, insbesondere Gefährdete, werden gebeten, sich bei der Polizei Twistringen, Telefon 04243/942420, zu melden.

