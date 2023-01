Unternehmen im Landkreis Diepholz erleben Rekord-Vakanzzeiten

+ © Anke Seidel Analysieren den Arbeitsmarkt: (v.l.) Harald Glüsing und Christoph Tietje. © Anke Seidel

Der Arbeitsmarktbericht 2022 für den Landkreis Diepholz: Die Zahl der Beschäftigten ist gestiegen, das Jobcenter erlebt einen historischen Wandel.

Landkreis Diepholz – Arbeitsagentur und Jobcenter sind Gradmesser am Puls der Zeit, wenn es um Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Grundsicherung geht: Für beide Einrichtungen war das Jahr 2022 ein besonderes. Daran lassen Christoph Tietje als Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden sowie Harald Glüsing als Geschäftsführer des Jobcenters im Landkreis Diepholz keinen Zweifel.

Zahl der Bedarfsgemeinschaft ist durch Kriegsgeflüchtete in die Höhe geschnellt

Robust in Krisenzeiten – so beschreibt Christoph Tietje den Arbeitsmarkt 2022, weil im Schnitt weniger Menschen arbeitslos waren als im Vorjahr, die Beschäftigung gestiegen ist und die Nachfrage nach Arbeitskräften stabil war. Die Fakten: Im Schnitt waren 5 033 Männer und Frauen im vergangenen Jahr arbeitslos gemeldet, wobei die Zahl saisonal schwankte. Aber verglichen mit den Vorjahreswerten waren 2022 im Schnitt 329 Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen. Für Christoph Tietje ein positives Signal, „wenngleich es unterschiedliche Tendenzen in den beiden Rechtskreisen gibt“, blickt er auf die Entwicklung im Jobcenter.

In dessen Zuständigkeit war die Zahl der Arbeitslosen zwar nur um 34 Personen auf 3 111 Arbeitslose gestiegen. Trotzdem erlebte das Jobcenter einen historischen Wechsel. Laut Geschäftsführer Harald Glüsing hat es im Mai 4 699 Bedarfsgemeinschaften betreut – so wenige wie noch nie zuvor. Im September waren es 5 421, also 722 mehr. Vor allem durch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine war die Zahl in die Höhe geschnellt.

Überblick Insgesamt wurden im vergangenen Jahr im Landkreis Diepholz 13 467 Zugänge in die Arbeitslosigkeit gemeldet. Im Vorjahr waren es mit 12 250 Zugängen exakt 1217 weniger gewesen.

Von den Arbeitslosenmeldungen 2022 erfolgten 4 846 aus einer Erwerbstätigkeit heraus, berichtet die Agentur für Arbeit Nienburg-Verden, die für den Landkreis Diepholz zuständig ist. Das waren demnach vier weniger als noch im Jahr 2021.

4078 Menschen konnten sich im Jahr 2022 in eine Erwerbstätigkeit abmelden, berichtet die Agentur für Arbeit über ihre Klienten, das sind 614 weniger als im Jahr zuvor.

Die Arbeitslosenquote 2022 betrug 4,1 Prozent und lag damit auf Vorjahresniveau.

Den aktuellsten Daten (September) zufolge betreut das Jobcenter 12 050 Frauen, Männer und Kinder. Erstmals in der Geschichte dieser Einrichtung haben mehr als die Hälfte von ihnen einen ausländischen Pass – nämlich 6 060. Wie Harald Glüsing berichtet, betreut das Jobcenter Menschen aus mehr als 50 Nationen. Die enorme Zuwanderung aus der Ukraine sei ein „Sondereffekt“. Aktuell sei die Entwicklung gebremst: „Wir können davon ausgehen, dass die Zahlen nicht mehr so stark steigen.“

Unterschiedliche Strukturen gibt es bei den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Bei denen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind 13,8 Prozent in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, bei denen mit deutschem Pass aber nur 9,1 Prozent – ein Unterschied von 4,7 Prozentpunkten. Mehr als die Hälfte der vom Jobcenter betreuten Personen brauche Integration, stellt Harald Glüsing fest: „Dafür haben wir keine Instrumente!“ Das Jobcenter könne zwar Sprachkurse vermitteln, aber die Umsetzung liege in der Verantwortung anderer Akteure: „Wir können keinen Einfluss nehmen auf die Lebenswirklichkeit.“ Integration sei eine öffentliche Aufgabe, die planvoll angegangenen werden müsse. „Wir sind eine Arbeitsmarktbehörde“, betont der Geschäftsführer des Jobcenters.

Vakanzzeit (von der Stellenmeldung bis zur Besetzung): 296 Tage im Kreis Diepholz im Jahr 2022

Zurück zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Diepholz: „Die Beschäftigungszahlen sind im Jahr 2022 wieder kontinuierlich gestiegen“, so Christoph Tietje. In nur einem Jahr sei die Zahl der Beschäftigten um 2 670 gewachsen, so der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. 90 420 sind es insgesamt, 74 620 von ihnen haben einen sozialversicherungspflichtigen Job.

Außerdem seien 2022 insgesamt 4 392 neue Arbeitsstellen gemeldet worden, von denen zum Jahresende noch 1 553 unbesetzt gewesen seien, so Christoph Tietje. Arbeitgeber brauchen Geduld: Die Vakanzzeit (von der Stellenmeldung bis zur Besetzung) betrug im November 296 Tage, das ist Rekord. „Die Vakanzzeit dient auch als ein Indiz für die Entwicklung des Fachkräfte-Engpasses“, sagt Tietje. Die gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften sei daher ein wichtiges Thema in diesem Jahr. Er rechnet außerdem damit, dass sich nach der Corona-Pandemie der Aufholprozess in Handel, Verkehr und Gastgewerbe fortsetzt: In der Summe sei mit steigenden Beschäftigungszahlen zu rechnen.

Das Jobcenter hat indes die Einführung des Bürgergelds umgesetzt. Das sei problemlos gelaufen, stellt Harald Glüsing fest.