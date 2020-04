Unter Maskierten

Sykes kürzeste Ratssitzung aller Zeiten

+ Oben: So sahen in alten Filmkomödien immer die „Geheimen Treffen der Unterwelt-Bosse“ aus – lauter Maskierte. Darunter links: Mundschutz auf und Hände desinfiziren – sonst kam man trotz Anmeldung nicht in den Saal.Rechts: Die Mädels vom Sitzungsdienst hatten an einfach alles gedacht. Fotos: Jantje Ehlers

Heiligenfelde - Von Michael Walter. Zwei Männer und zwei Frauen sitzen auf der Bühne, jeder für sich an einem Schreibtisch. Sie sitzen in zwei Reihen: Mann-Frau, Frau-Mann. Das Gesicht nach vorn. Und alle – auch die Leute unten im Saal – haben Masken auf. Hat ein bisschen was von Absurdem Theater. War aber tatsächlich die kürzeste Ratssitzung, die Syke bisher erlebt hat.