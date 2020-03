Unter der Haut des Betrachters

Von Ruth Cordes

Syke – Manfred Palm versuchte es mit einem Zitat von Picasso: „Jeder möchte die Kunst verstehen. Warum versucht man nicht, die Lieder eines Vogels zu verstehen? Warum liebt man die Nacht, die Blumen, alles um uns herum, ohne es durchaus verstehen zu wollen? Aber wenn es um ein Bild geht, denken die Leute, sie müssen es verstehen.“

Auch der Künstlerin Lena Grewenig geht es nicht ums Verstehen, sondern ausschließlich ums Fühlen. Freitagabend eröffnete ihre Ausstellung „Berichte aus dem Subcutanen“ in der VHS. Manfred Palm, Vorsitzender des Syker Kunstvereins, sprach dazu einführende Worte.

Subcutan steht für die anatomische Ortsangabe „unter (sub) der Haut (cutis)“. Aber im täglichen Sprachgebrauch steht das, was uns „unter die Haut geht“, für Emotionen. Für Eindrücke, die wir sammeln, Bleibendes was wir verinnerlichen. Die Arbeiten der Künstlerin wollen von unterhalb der Haut berichten. Also von unseren verinnerlichten, vielschichtigen Erinnerungen.

Lena Grewenig hat ihre Kindheit in Syke verbracht und einen Großteil ihrer Schulzeit auch. Auf Empfehlung ihrer Kunstlehrerin am Kippenberg-Gymnasium in Bremen hat sie den Schritt gewagt, sich für ein Kunststudium zu bewerben. Die Entscheidung fiel ihr nicht leicht, ihre Interessen waren und sind breit gestreut. Es hätte ebenso etwas Naturwissenschaftliches werden können, etwa Biologie. Es wurde Bildende Kunst, erst in Kassel, dann in der Städelschule in Frankfurt am Main.

Ein Stipendium mit Atelieraufenthalt auf Mallorca erinnerten sie an ihren Entdeckergeist und ihre Experimentierfreude, und sie bezieht diese in ihre künstlerische Arbeit mit ein.

Davon berichtet Marc Günther – ehemaliger Theater-Intendant aus Graz und Laudator der Vernissage. „Lena Grewenig hat während ihrer Zeit auf Mallorca Zweige, Äste von Olivenbäumen, Steine, alles Mögliche an Naturmaterial gesammelt und als Matriatur in ihre Bilder eingebracht.“ Auf Sizilien schlägt sie Lavagestein am Ätna. Das gesammelte Material berichte von Geheimnissen, die nicht erklärt werden müssten, so Günther. „Kunst entsteht unter der Haut des Betrachters“, so der Laudator. Wir nehmen die Energie wahr, die von der Malerei ausgeht und erst durch unsere ganz individuellen Erfahrungen wird das Bild zu unserer Erzählung.

Besonders deutlich wird dies bei der Arbeit „body“ (Mischtechnik auf Leinen). „Eine Ateliersituation!“, sagt die Künstlerin. „Hier habe ich mich als Malerin total zurückgenommen. Die Leinwand arbeiten lassen!“ Auf 150 x 160 cm entstanden Risse, Brüche, Flecken, eingebrannte Löcher. Nichts Gegenständliches lässt sich ausmachen, nur ein deutlicher Spannungsraum. Die Assoziationen sind offen.

Überhaupt drängt sich dem Besucher die Frage auf, wieso die Künstlerin den Bezug zu Haut so vehement herstellt. „Malerleinwand ist nicht nur optisch der Haut sehr ähnlich. Es ist auch die Struktur des Gewebes, welches ähnlich funktioniert, wie unsere Haut, die ja auch durchlässig ist.“ So verwundert es nicht, dass Lena Grewenig ihre Werke oft beidseitig bearbeitet.

Mit der Aufforderung „Lassen Sie sich von den Bildern Geschichten erzählen!“, schickt Manfred Palm die Besucher auf ihre ganz persönliche Betrachtungsreise.