Unstrittig: Syke braucht das Barrier Hallenbad

Zurück in Eigenregie der Stadt steht aber nicht zur Debatte / Beratung vertagt

+ Das Hallenbad in Barrien gilt als nach wie vor unverzichtbar. Genutzt wird es gleichermaßen von Vereinen und Gesundheitssportgruppen wie von Schulen und Kindergärten. Foto: Archiv

Syke - Von Michael Walter. So voll wie lange nicht mehr war der Sitzungssaal des Syker Rathauses am Mittwoch, Die meisten der Zuhörer dürften wohl nicht gekommen sein, weil es am Ende der letzten Ratssitzung eines Jahres traditionell Glühwein und Spekulatius gibt. Doch ausgerechnet das Thema, das offensichtlich das größte Interesse erzeugt hatte, stand gar nicht auf der Tagesordnung: Die Sanierung des Barrier Hallenbads.