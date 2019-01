Jardinghausen – Die Einsatzabteilung der Jardinghauser Brandbekämpfer ist während der Mitgliederversammlung um mehr als zehn Prozent bewachsen. Ann Christin von Erxleben, Miriam Witt und Laura Elbrecht eint, dass es sie in den vergangenen Monaten nach Jardinghausen verschlug und sie hier heimisch wurden. Laura Elbrecht kam aus Neubruchhausen und war bereits in der Vergangenheit Mitglied der gemeinsamen Jugendfeuerwehr. Ann Christin von Erxleben steht im Berufsleben als Beamtin bei der Berufsfeuerwehr Bremen „ihre Frau“. Miriam Witt als Ärztin.

Und dann schwang da noch das unselige Wort „Fusion“ gleich in mehreren Redebeiträgen im Raum. Ortsbrandmeister Andree Logemann berichtete, dass der Stadtbrandmeister ihn im letzten Quartal 2018 zu einer Besprechung eingeladen habe. An dieser Besprechung nahm er mit seinem Stellvertreter und mit der Bürgermeisterin teil. „Stefan Schütte erläuterte die Pläne zum Neubau eines Feuerwehrhauses in Heiligenfelde. Dabei ergäbe sich die Möglichkeit, an zentraler Stelle zwischen den Ortschaften zu bauen. Bei einer möglichen Fusion mit Jardinghausen könnte das neue Gerätehaus entsprechend größer ausfallen“, beschrieb er die Situation.

Die Jardinghauser sprachen sich aber in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gegen den Vorschlag aus. Ihr Hauptargument: Außer der Feuerwehr gibt es im Dorf keinen Verein.

Stadtbrandmeister Stefan Schütte und Bürgermeisterin Suse Laue machten deutlich, dass sie sich ein anderes Votum aus Jardinghausen gewünscht hätten, die Entscheidung aber akzeptierten.

Auch die eigentliche Tagesordnung wurde abgearbeitet. Im Bericht des Ortsbrandmeisters erfuhren die Mitglieder, dass die Feuerwehr zum Jahresbeginn über 28 Mitglieder in der Einsatzabteilung verfügte.

2018 gab es in Jardinghausen keinen Brand. Die Ortsfeuerwehr wurde aber zu zwei Bränden in Heiligenfelde und in Gödestorf hinzugezogen. Außerdem stellte man Brandwachen für Veranstaltungen im Syker Theater und im Kreismuseum. Insgesamt rückte die Ortsfeuerwehr im abgelaufenen Jahr zu elf Einsätzen aus.

Die Aktiven nahmen an vielen Fortbildungen teil und stellten somit die ständige Einsatzbereitschaft sicher. Bei einer Übung in Heiligenfelde konnte man damit punkten, dass das Jardinghauser Fahrzeug als erstes am Einsatzort eintraf.

Zusammen mit den Berichten von Gruppenführer, Gerätewart, Jugendwart, Kassenwart und Sprecher der Altersabteilung war zu erkennen, dass Jardinghausen über eine aktive Gemeinschaft verfügt, die so ganz nebenbei auch noch den Brandschutz sicherstellt. Johann Iburg erhielt für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr das Ehrenabzeichen des Niedersächsischen Feuerwehrverbandes. Andreas Kramer für 25 Jahre. Daneben gab´s dann auch noch einige Beförderungen. hom