Unfallflucht: Lastwagen rammt Mofa

Syke - Ein Lastwagen fuhr am Dienstagmittag auf ein Mofa auf. Der Lkw-Fahrer flüchtete vom Unfallort. Der Zweiradfahrer verletzte sich leicht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 16 Jahre alter Mofa-Fahrer stand gegen 14.35 Uhr bei rot an der Ampel an der Nienburger Straße. Hinter ihm hielt ein Lastwagen-Fahrer, der dann plötzlich anfuhr und gegen das Mofa stieß. Danach fuhr er in Richtung Bremen davon.

Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 250 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke unter Telefon 4242/9690 in Verbindung zu setzen.

