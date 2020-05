Mann gibt auf TÜV-Prüfstand Gas und landet auf Acker – Hallentor halb zerlegt

Ein 69-jähriger Mann hat einen ordentlichen Schaden in der TÜV-Prüfstation in Barrien verursacht und ist anschließend auf einem Acker gelandet. Zwei TÜV-Mitarbeiter wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Barrien - Zu dem Unfall kam es am Montag gegen 11.15 Uhr in der TÜV-Prüfstation an der Barrier Straße. Ein 69-jähriger Mann aus Weyhe stand mit seinem Auto samt Anhänger auf dem Bremsenprüfstand. Das teilt die Polizei mit.

Als die Bremse des Anhängers auslöste, ging der 69-Jährige von der Auto-Bremse, beschleunigte stark und krachte gegen ein vor dem Gespann stehendes Auto. Dieses wurde durch die Wucht durch das geschlossene Hallentor geschoben.

Es kam mit dem halb herausgebrochenen Hallentor auf dem Hof zum Stehen. Der 69-Jährige kam erst etwa 60 Meter weiter auf einem Acker mit seinem Gespann zum Stehen. Bei dem Unfall wurden zwei Mitarbeiter des TÜV leicht verletzt. An der Prüfhalle und den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass der 69-Jährige Gas und Bremse miteinander verwechselt hat.