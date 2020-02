Unerwünschte Begegnungen

700 bis 800 Wildunfälle im Landkreis Diepholz jährlich – was ist zu beachten?

+ Ein Wildtier kommt selten allein. Es besteht eine hohe Chance, dass dem an der Straße stehenden Reh noch weitere Tiere folgen. Enorme Vorsicht ist geboten. Foto: Patrick Pleul / DPA

Landkreis Diepholz - Von Lisa-marie Rumann. Es ist noch gar nicht besonders spät am Abend als ich auf der B 6 zwischen Weyhe und Barrien unterwegs bin – aber verdammt dunkel. Meine Gedanken verarbeiten gerade den erlebten Tag und schweifen ab. Dennoch sind die Sinne in Alarmbereitschaft. Denn: Wer weiß, was hinter dem nächsten Baum lauert? Vielleicht Freddy Krüger? Gerade als ich diese Vorstellung als surreal abgetan habe, bewegt sich etwas am Straßenrand. Ein Reh! Der Zusammenstoß? Unvermeidbar. So schnell geht das also – ein Wildunfall. Und nun?