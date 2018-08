„Unerhört!“ – So soll es nicht bleiben

Syke - Von Anke Seidel. „Unerhört!“ – Mit einem empörenden doppeldeutigen Aufschrei legt die Diakonie den sprichwörtlichen Finger in schmerzende Wunden der Gesellschaft. Das Diakonische Werk Diepholz-Syke-Hoya hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben in der Region kritisch zu hinterfragen. Sowohl die Woche der Diakonie als auch ein Fachforum in Syke stehen unter dem Motto „Stadt – Land – Schluss?“

Dass sich die Organisatoren dazu viele Betroffene und Besucher mit ihren Diskussionsbeiträgen wünschen, daran lassen Geschäftsführerin Marlis Winkler, ihre Assistentin Sarah Wieneke, Rüdiger Fäth als Kirchenkreissozialarbeiter und Diakon im Kirchenkreis Grafschaft Diepholz, Albert Gerling-Jacobi als Fundraiser im Kirchenkreis Syke-Hoya und Anja Thorns als Vorsitzende des Diakonie-Ausschusses im Kirchenkreis Syke-Hoya keinen Zweifel.

Zunächst haben sie das Fachforum „Unerhört“ im Blick, zu dem am Montag, 20. August, der Präsident der Diakonie Deutschland erwartet wird: Ulrich Lilie macht im Rahmen seiner Sommerreise Station in Syke. Gemeinsam mit Professor Gerhard Wegner (Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche Deutschland), Mareike Hergesell (Referentin Migration der Diakonie in Niedersachsen), Kreisrätin Ulrike Tammen und Superintendent Jörn-Michael Schröder (Kirchenkreis Syke-Hoya) will er mit Menschen ins Gespräch kommen über die Herausforderungen, die das Leben in der Region – in Stadt und Land – prägen. „Was ist mit den Lebensbedingungen im ländlichen Raum?“, formuliert Marlis Winkler die zentrale Frage – und verknüpft sie mit dem Versprechen: „Wir hören zu!“ Dabei soll es nicht bleiben: „Wir wollen Veränderungen schaffen“, erklärt Sarah Wieneke. Impulse für Entscheidungsträger auf Landes- und Bundesebene sollen bei dem Forum gesammelt werden. „Wir bleiben dran!“, verspricht Marlis Winkler – und will später gezielt nachhaken, was aus den Anregungen geworden ist.

Armut, Mobilität oder Integration – diese und andere Herausforderungen mehr sollen beim Fachforum am 20. August von 15 bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus Syke im Mittelpunkt stehen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bis zum 17. August per E-Mail (sarah.wieneke@evlka.de) oder Telefon (04242/168733) an. Die Woche der Diakonie steht vom 2. bis 9. September ebenso unter dem Thema „Unerhört! Stadt – Land – Schluss?“. Über das Programm berichten wir gesondert.