Unendliche Geschichte vor dem Happy End

Barrier Bad: Vertrag unterschriftsreif

Barrien - Von Frank Jaursch. Zur letzten Sitzung des Jahres kommt der Syker Statdrat am Donnerstag im Ratssaal zusammen (Beginn des öffentlichen Teils: 19 Uhr). Dabei soll eine fast unendliche Geschichte endlich noch ihr Happy End bekommen: Auf der Tagesordnung steht der Abschluss eines Betreibervertrages zwischen dem Förderverein des Barrier Hallenbads und der Stadt.

Damit soll die Zukunft des kleinen, lange von der Schließung bedrohten Bades langfristig gesichert werden. Aus den Fraktionen sind bereits positive Signale gekommen, eine breite Zustimmung gilt als sicher. „Der Vertrag ist unterschriftsreif“, erklärte gestern Hein Sievers für die Stadtverwaltung. Die Unterschriften der Beteiligten sollen während der Sitzung „live“ unter das Dokument gesetzt werden.

Der Abschluss hatte sich in den vergangenen Monaten in die Länge gezogen. Im Mittelpunkt stand dabei unter anderem die Frage, ob der Förderverein mit oder ohne Befreiung von der Umsatzsteuer besser fahren würde. Die Verzögerung sei „im Prinzip unproblematisch“, sagte Sievers. „Entscheidend ist, dass die Nutzer das Bad nutzen.“

Eigentlich sollte bereits zur konstituierenden Sitzung im November Vollzug vermeldet werden. Eine leichte Zeitverzögerung innerhalb der Verwaltung hatte allerdings dafür gesorgt, dass die Vollzugsmeldung noch ein bisschen auf sich warten ließ.

Nicht nur zwischen Förderverein und Stadt, auch zwischen dem Verein und seinen Nutzern ist die Ziellinie mittlerweile in Sicht. Nutzungsverträge liegen bereit. Bei dem Thema „Rettungsfähigkeit“, das in den vergangenen Monaten für Unstimmigkeiten gesorgt hatte (wir berichteten), sind Fortschritte zu verzeichnen.

SPD-Aktion „Bäume fürs Bad“

Das dokumentieren etwa die Teilnehmerzahlen am jüngsten Rettungsschwimmer-Lehrgang: „Da hatten wir 38 Teilnehmer“, berichtet Anja Maaß, zweite Vorsitzende des Fördervereins. Der Großteil von ihnen hat mittlerweile das Rettungsschwimm-Abzeichen in Silber absolviert, das man als Aufsicht im Barrier Bad vorweisen muss. „Wir sind ganz gut aufgestellt“, freut sich Maaß. Sie hat auch in der Bevölkerung eine große Zustimmung für das Engagement um das kleine Bad ausgemacht.

Diese Zustimmung äußert sich etwa auch in Aktionen wie der der Syker SPD: Sie lädt für Sonnabend zu einem symbolischen Akt ein mit dem Titel „Bäume fürs Bad“. Der Syker SPD-Ortsverein verschenkt an diesem Tag zwischen 9 und 13 Uhr vor dem Barrier Bad Weihnachtsbäume und erwartet dafür Spenden für den Förderverein. „Wir wollen unseren Teil zu einem guten Start und zum Erhalt des Barrier Bads leisten“, erklärte Ortsvereins-Vorsitzende Isabell Jagst.

