Die Ausfahrt vom Drive-in bei McDonald’s ist für Holger Opitz vom ADFC ein Beispiel für die aus seiner Sicht mangelhafte Absicherung der Radwege auf beiden Seiten der B6. Der Unfall vom Montag war laut Polizei 56 Meter weiter links. Opitz listet insgesamt 22 Stellen von der Krusenberg-Kreuzung in Barrien und der Steimker Straße in Syke auf, an denen der ADFC dringenden Handlungsbedarf sieht.

Syke – Schlechte Planung und schlechte Pflege der Radwege an der B 6 sind aus Sicht des ADFC die Ursache für den Unfall, bei dem am Montag ein 66-jähriger Radfahrer in Höhe von McDonald"s verletzt worden ist (wir berichteten).

Holger Opitz, zweiter Vorsitzender des ADFC Kreisverbands Diepholz, kritisiert „chaotische“ Pflasterung, abgefahrene Farbmarkierungen an den Furten und fehlende Haltelinien für Autofahrer. Vor allem aber fehlen laut Opitz Zusatzschilder, an denen die Autofahrer erkennen können, dass vor ihnen gleich von beiden Seiten Radfahrer kommen könnten.

Als Beispiel führt Opitz die Ausfahrt vom McDrive an. Das ist zwar nicht der Unfallort vom Montag – der liegt zwei Einfahrten weiter – aber verdeutlicht die Situation: Autofahrer könnten nicht erkennen, dass sie gleich einen Radweg kreuzen. Erst recht nicht, dass der in beide Richtungen befahren werden darf. Auch sei wegen der fehlenden Haltelinie nicht klar, an welcher Stelle das Stop-Schild gilt. „Also werden unbedarfte Autofahrer von Radfahrern überrascht und die Radfahrer werden krankenhausreif gefahren“, so Holger Opitz.

Auf einer 18-seitigen Liste hat Opitz insgesamt 22 Stellen zwischen Barrien und der Steimker Straße in Wort, Bild und Grafik dokumentiert, an denen die Radwege auf beiden Seiten der B 6 aus Sicht des ADFC dringenden Verbesserungsbedarf aufweisen. Damit stellt er jetzt einen „Antrag auf Erlass verkehrs regelnder Maßnahmen“. Beim Landkreis Diepholz als zunächst zuständiger Verkehrsbehörde. In der eigentlichen Verantwortung sieht Opitz zwar die Niedersächsische Straßenbaubehörde in Nienburg. „Aber zuständig gegenüber dem Verkehrsteilnehmer ist die Verkehrsbehörde, also der Landkreis Diepholz.“

Von Michael Walter