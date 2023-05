Unbekannte setzen Hühner am Syker Kreismuseum aus

Unbekannte haben junge Hühner in einem Karton am Kreismuseum Syke ausgesetzt. © Kreismuseum Syke

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreismuseums Syke haben ausgesetzte Hühner auf dem Museumsgelände gefunden. Nun appellieren sie an Tierbesitzer.

Syke – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Syker Kreismuseums haben in den vergangenen Tagen mehrfach ausgesetzte Tiere gefunden. Wie Kevin Kyburz für das Museum mitteilt, seien in drei Fällen heimlich Kartons mit jungen Hühnern auf dem Museumsgelände abgestellt worden.

Wer überfordert ist, sollte sich an Veterinäramt oder Ordnungsamt wenden

„Nur dem Zufall und der Aufmerksamkeit unserer Mitarbeitenden ist zu verdanken, dass die Tiere noch bei guter Gesundheit entdeckt wurden“, betont er. Damit nicht genug, denn es sei auch versucht worden, im museumseigenen Hühnergehege fremde Tiere auszusetzen.

Das Museum behält sich bei weiteren Fällen vor, zukünftig die Polizei einzuschalten, de es sich um Hausfriedensburg und die strafbare Gefährdung von Lebewesen handele. Vorerst hoffen die Verantwortlichen jedoch, mit ihrem Appell, „ein solch verantwortungsloses Verhalten zu unterlassen“ alle Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer zu erreichen.

Wer in eine Situation komme, ein Tier zu finden oder ein Haustier nicht mehr selbst betreuen zu können, der solche sich an das Veterinäramt des Landkreises oder das Ordnungsamt seiner Wohngemeinde wenden. Auf diesem Wege könnten Tiere in ein neues Zuhause vermittelt werden.