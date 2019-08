Umzug für 675.000 Euro

Reit- und Fahrverein Okel baut beim Golfplatz neu / Finanzierung auf 25 Jahre

+ © Heiner Büntemeyer Der neu gegründete Bauausschuss des Reitvereins Okel. Von links: Caj Oehring, Andreas Greimann, Manfred Wohlers, Matthias Meyer und Carsten Hillmann. © Heiner Büntemeyer

Der Reitverein Okel wird bis Ende 2020 seinen bisherigen Standort aufgeben und sich auf einem Gelände an der Kuhlenstraße neu ansiedeln. Das beschlossen jetzt rund 80 Mitglieder des Vereins auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Brasserie am Golfplatz.