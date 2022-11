Umweltforscher Josef Settele spricht beim Bürgermahl über die „Triple-Krise“

Von: Frank Jaursch

Biologe Prof. Dr. Josef Settele, der Gastredner beim elften Bürgermahl der Bürgerstiftung Syke, bei seinem Vortrag. © Jantje Ehlers

Zur elften Ausgabe ihres Bürgermahls hatte die Bürgerstiftung Syke Prof. Josef Settele als Gastredner eingeladen. Der renommierte Umweltforscher hatte dabei etwas weniger Plauderstoff „aus dem Nähkästchen“ dabei als seine Vorgänger.

Syke – „Der Natur ist es wurscht, die wird weiter existieren, während wir uns an die Wand fahren.“ Es gehe gar nicht um die Rettung der Natur, machte Umweltforscher Josef Settele am Sonntagmittag im Saal der Kreissparkasse deutlich. Es gehe viel mehr um den Schutz des Menschen. Zur elften Ausgabe ihres Bürgermahls – der ersten nach dreijähriger Corona-Zwangspause – hatte die Bürgerstiftung Syke den Wissenschaftler und „Umweltweisen“ der Bundesregierung als Referenten aufgeboten.

In seinem dreigeteilten Vortrag zum Thema „Triple-Krise“ aus Artensterben, Klimawandel und Pandemien versorgte Settele die rund 80 Teilnehmer des Bürgermahls zwischen den Gängen mit einer übergroßen Portion an Informationen, erläuterte die Zusammenhänge zwischen den drei Krisen und gab einen Einblick in die Herausforderungen, die man als Co-Leiter einer internationalen Konferenz mit Experten aus aller Welt so zu meistern hat.

Der Professor mit unüberhörbar bayerischen Wurzeln hat einen enormen Wissensschatz – und viel darüber zu berichten. Das wurde den Gästen der Benefiz-Veranstaltung schon nach relativ kurzer Zeit vor Augen geführt. Der Referent interpretierte seinen Auftrag anders als seine Syker Vorgänger: Wo in der Vergangenheit das „Plaudern aus dem Nähkästchen“ im Mittelpunkt stand – und sich auch gerne mal zu einer launigen Veranstaltung ohne Verwendung des vorbereiteten Manuskripts wurde –, ging es diesmal um anspruchsvollere Kost.

Power Point statt Nähkästchen

Denn auch das von ihm präsentierte Thema ist eher schwer verdaulich. Settele hat sich dreier gigantischer Herausforderungen der Menschheit angenommen und sie zueinander in Bezug gesetzt. Was hat das Artensterben mit dem Klimawandel und mit dem Auftreten von Pandemien wie Corona zu tun? Als „Triple-Krise“ hat Settele dieses unheilbringende Dreieck in seinem gleichnamigen Buch bezeichnet.

Dass der 61-Jährige ein begehrter Fachmann in seinen Fachgebieten ist, steht außer Frage. Und: Josef Settele brennt für seine Arbeit. „Wenn ich enthusiastisch werde, kommt mein Dialekt durch“, warnte er seine Zuhörerschaft zu Beginn seiner Ausführungen. Keine leere Phrase: Erst einmal in Fahrt, bestritt er den Großteil seiner Ausführungen mit deutlich bayerischem Einschlag.

Das und das relativ hohe Sprechtempo waren eine Herausforderung für die Zuhörer. Die andere waren der Inhalt: Settele beschränkte sich nicht auf ein paar kernige Thesen, sondern nahm die Bürgermahl-Teilnehmer mit auf einen Ritt durch zwei inhaltlich dichte Powerpoint-Präsentationen.

Er sprach über den weltweiten Marktwert von Bestäubern und über agroökologische Praktiken, über die CBD-Konferenz und die Krefelder Studie, über Fragmentierung und die Internalisierung von Kosten. Nicht jedes Schlagwort war jedem Zuhörer bekannt, mancher Gedankengang nicht für jeden problemlos nachvollziehbar.

Dabei verbargen sich in den Ausführungen des Referenten so viele interessante Aussagen. Etwa, wenn er über die Diskussion über den Wettbewerb von Honigbiene und Wildbiene kommentierte („nicht zielführend“) oder auf den Nutzen einging, den der Mistkäfer in Bezug auf Krankheitserreger bei Rindern habe. Auch mit einigen Mythen räumte der Biologe auf: Die Honigbiene „ist nie gefährdet gewesen“, erklärte er. Anders verhalte es sich bei vielen wild lebenden Tieren wie Tagfaltern, Schwebfliegen und Bienenarten. „Die Spezialisten gehen verloren, die weniger anspruchsvollen Arten bleiben“, so Settele.

Hauptgrund dafür ist der Mensch. Eine Reihe menschgemachter Faktoren führen dazu, dass der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen 2019 in einem Bericht vor einem globalen Massenaussterben von rund einer Million Tier- und Pflanzenarten warnte.

Ich kann nicht, ich bin grad bei Macron – die beste Ausrede ever!

Settele kam für das Zustandekommen dieses Berichts so etwas wie die Rolle des Dompteurs zu. Als einer von drei Leitern arbeitete er zwei Tage und Nächte daran, alle Aussagen kompatibel für alle Länder zu machen. „Im Wesentlichen ein Job für einen Psychologen“, sagte er schmunzelnd und berichtete von nächtlichen Sitzungen, in Mittagspausen ausgehandelten Kompromissen, von 20 000 Kommentaren am Entwurf und von den Verwirrungen, weil die Chinesen mal wieder das Mikrofon der Chilenen benutzt hatten.

Settele wurde immer dann gut, wenn er eben nicht im Präsentationsmodus war – wenn er etwa erzählte, wie er nach der Präsentation des Abschlussberichts vor Frankreichs Präsident Emmanuel Macron saß – und just in dem Augenblick zufällig auch einen Anruf von den Tagesthemen mit einem Interviewwunsch erhielt. „Ich kann nicht, ich bin grad bei Macron“, habe er geantwortet – „die beste Ausrede ever!“

Stichwort Zufall: Josef Settele machte sich bereits kurz nach Ende der Veranstaltung auf den Weg zu seinem Abendtermin in einem renommierten Forschungsinstitut im finnischen Helsinki. Sein Name: SYKE.

