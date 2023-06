„Umfangreicher Vandalismus“ am Bahnhof Syke

Von: Gregor Hühne

copy-of-sy_vwdd4844e3238dd6e7a24a03fad8b354233.jpg © Köhnken, Marvin

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Scheiben von Wartehäuschen am Bahnhof Syke zerstört. Der Schaden: Tausende Euro.

Die Ermittler sprechen von „umfangreichem Vandalismus“, der für Syke „sehr selten“ sei. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag, 4. Juni, mehrere Wartehäuschen-Scheiben zerstört. Laut Angaben der Bundespolizei meldete ein Lokführer um 6.25 Uhr die Zerstörungen. Der Schaden beträgt laut den Beamten mehrere Tausend Euro.

Die Bundespolizei startet nun einen Zeugenaufruf: Wer in den Abend- und Nachtstunden am Syker Bahnhof verdächtige Personen gesehen hat, die nicht wie typische Reisende aussahen und eventuell in Verbindung mit Alkohol standen, möge die Bundespolizei-Inspektion Bremen unter 0421 / 162997777 anrufen.