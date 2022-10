Umbau der Kreissparkasse Syke soll dieses Jahr fertig werden

Von: Michael Walter

Aus der Vogelperspektive lässt sich der Aufwand erahnen: Die Kundenhalle der Kreissparkasse wird praktisch völlig neu gemacht. © Michael Walter

Der Umbau der Kreissparkasse am Syker Mühlendamm läuft. Das ursprünglich anvisierte Ziel, eine Fertigstellung im Herbst, kann nicht eingehalten werden.

Syke – Mit Plänen ist das ja immer so eine Sache: Erst sehen sie gut aus, und dann werden sie von der Wirklichkeit eingeholt. Die Kreissparkasse ist da keine Ausnahme: Als im Juli die Sanierung der Hauptgeschäftsstelle am Mühlendamm begann, hatten die Verantwortlichen noch gedacht, bis zum Herbst wird alles fertig. „Diesen Plan mussten wir inzwischen revidieren“, sagt jetzt Jürgen Schlake. Er ist bei diesem Projekt der federführende Architekt. Bis Ende Dezember soll nun alles fertig werden, sagt er. Trotzdem: Insgesamt sind alle völlig zufrieden, wie bis jetzt alles gelaufen ist.

Unvorhersehbar: Zustand der Bausubstanz ist immer erst erkennbar, wenn man sie sieht

Die Kreissparkasse Syke erfindet sich zwar nicht neu, strukturiert sich aber um: Abläufe haben sich mit den Jahren geändert – und mit ihnen die räumlichen Anforderungen. Die Firmenkunden-Betreuung soll näher an die Privatkunden-Abteilung heranrücken, die Filiale am Ernst-Boden-Platz wird aufgegeben und die Mitarbeiter ziehen wieder zurück an den Mühlendamm. Das – und so einiges mehr – waren die Auslöser, weshalb die Geschäftsleitung diese Modernisierung überhaupt angestoßen hatte. Insgesamt investiert die Sparkasse „einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag“, so Personalchef Michael Horn. Und: „Wir liegen im Budget.“

Nicht zuletzt, weil Schlake und sein Architekten-Team von Anfang an den Posten „Unvorhergesehenes“ ein bisschen größer kalkuliert hatten. Denn die Erfahrung lehrt: Die Bausubstanz kann auf den ersten Blick noch so gut aussehen – wie es wirklich um sie bestellt ist, weiß man immer erst, wenn man Wände, Decken und Böden aufmacht. „Wir haben zum Beispiel Schäden an Abwasserrohren gefunden, die wir so nicht erwartet hätten“, erzählt er. Oder: „Die Lüftung funktionierte zwar, aber an einigen Stellen nicht so effizient wie es hätte sein müssen.“ Oder Kabelsysteme erwiesen sich als überfrachtet, weil immer nur an alte Verteiler angeflickt wurde.

Werfen gemeinsam einen Blick auf den Plan. Von links: Personalchef Michael Horn, Azubi Johanna Wessels, Rainer Troue (Leiter Firmenkundenbereich), Jürgen Schlake und Julia Brinkmann (Architekten). © Michael Walter

Dazu kommen die Überraschungen, die sich ergeben, wenn plötzlich Installationen an Stellen liegen, die laut Plänen eigentlich frei sein sollten. Und umgekehrt. Immerhin: Der „Neubau“ der Sparkasse ist auch schon wieder fast 40 Jahre alt, und der Altbau stammt von 1934. „Da werden die Pläne immer weniger“, sagt Jürgen Schlake mit einem kleinen Augenzwinkern.

Sparkassen-Mitarbeiter müssen Räume am Ernst-Boden-Platz noch dieses Jahr verlassen

Brandschutz ist das andere große Thema, das zu tief greifenden Umbauten führt. Da sind Leitungen abzuschotten, wenn sie Brandschutzmauern durchdringen, da ist Meldetechnik zu installieren und da sind Fluchtwege neu zu konzeptionieren. Da werden Treppenhäuser geändert und Wände verstärkt, da werden im Gegenzug andere Wände durchbrochen. Für Jürgen Schlake heißt das: „Im Prinzip wird das hier eine Komplettsanierung.“

Den Zeitverlust haben andere Dinge verursacht. Corona etwa. Oder die leidige Lieferproblematik: Ware kommt, Ware kommt nicht. Ware kommt doch, aber später. Und nicht vollständig. Denn dieser Teppich ist nicht lieferbar. Aber dafür jener. Wie wäre es denn damit? Und so ist das ganze Team ständig am Improvisieren.

Auch der Altbau von 1934 wird von Grund auf modernisiert. Durchaus eine besondere Herausforderung. Weil die alte Bausubstanz so ihre Tücken hat und nicht immer alles auf den Plänen verzeichnet ist. © Michael Walter

Den Handwerkern, an denen am Ende alles hängen bleibt, zollen Michael Horn und Jürgen Schlake dann auch ein dickes Lob. „Die sind fast jeden Samstag auf der Baustelle. Dadurch konnten wir ganz vieles wieder kompensieren.“

Auf einen Termin für die Fertigstellung möchten sie sich nicht festnageln. „Dieses Jahr noch“, heißt es lediglich. Was auch mit der Filiale am Ernst-Boden-Platz zusammenhängt. Dorthin ist ein großer Teil der etwa 70 Mitarbeiter ausgewichen, die für den Umbau ihre Arbeitsplätze am Mühlendamm räumen mussten. Die Filiale steht aber nur noch kurze Zeit zur Verfügung.

„Die Immobilie dort gehört uns nicht“, erklärt Michael Horn. Dass die Sparkasse zum Jahreswechsel da rausgeht, ist schon lange beschlossene Sache. Und daran soll sich auch nichts ändern.