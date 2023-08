Sykes Hanf-Händlerin, eine Rarität

Von: Detlef Voges

Nahrung, Kosmetika, Taschen und Rucksäcke – was sich aus Hanf herstellen lässt, hat Ulrike Stark im Programm. © Stark

Nach einem Bizeps-Abriss schult Tischlerin Ulrike Stark zur CBD-Fachfrau um und eröffnet ein Geschäft an der Waldstraße.

Syke – Ihr Laden ist in Syke wahrscheinlich eine Rarität. „NaturStark - CBD Öle und Hanf Produkte“ steht über dem Geschäft an der Waldstraße 17 im Hause des Raumausstatters Hollmann. Drinnen ist auf den ersten Blick erst einmal nichts Ungewöhnliches: Öle, Cremes, Taschen, Rucksäcke... Alles aus Hanf.

Moment mal. Da war doch was mit Hanf: Cannabis, Rausch, Kiffen... Ulrike Stark, Inhaberin des Geschäfts, lächelt. Jedes Produkt in ihrem Geschäft sei zertifiziert und zugelassen. „Ich habe keine psychoaktiven Sachen“, sagt sie und meint damit jene Dinge, die die Hanfpflanze immer wieder in Misskredit bringen und ihre positiven Eigenschaften unter dem Mantel der Sucht verschwinden lassen.

Jedes Produkt ist zertifiziert und zugelassen

Hanf ist eine alte Kulturpflanze mit einem breiten Spektrum an Wirkungen. 65 verschiedene Pflanzen seien in Deutschland zugelassen, erklärt die Geschäftsfrau. Die daraus gewonnenen Produkte seien in ihrem Geschäft erhältlich. Zum Beispiel Hanflebensmittel wie Mehl, Senf und Öle. „Ich arbeite auch mit regionalen Anbietern wie der Weser-Mühle in Thedinghausen zusammen“, sagt sie.

In einem anderen Regal stehen Pesto, Müsli und Brotaufstriche. Die Hanfsamen seien, so Ulrike Stark, leicht nussig und gut für Allergiker.

Auf der anderen Seite des Geschäftsraumes befinden sich zertifizierte Kosmetika in Plastik ähnlichen Flaschen. „Ist aber kein Plastik, sondern Zuckerrohr“, erklärt die Geschäftsfrau und reicht die Anwendung der Inhalte gleich mit: hilft gegen Neurodermitis und Schuppenflechte.

Hauptspektrum des Angebots decken CBD-Öle ab

Das Hauptspektrum des Angebots im „NaturStark“-Laden decken CBD-Öle ab. CBD steht für den Wirkstoff Cannabidiol. Er stammt aus der Hanfpflanze. Vermischt wird er mit einem Trägeröl. „Das Wirkungsspektrum ist breit, hilft zum Beispiel gegen Arthrose, Schlafmangel und Stress“, betont Ulrike Stark.

Dass diese Pflanze eine Königin der Vielfalt ist, sieht man in einem anderen Regal, Dort stehen Taschen und Rucksäcke sowie Seil-Produkte aus Hanf. Robuste und haltbare Dinge. Kein Wunder, dass große Schiffe immer noch mit starken Hanftauen vertäut werden. Die Faser ist reißfest und bodenfreundlich. „Eine tolle Pflanze“, schwärmt Ulrike Stark. Die Begeisterung teilen offenkundig auch ihre Kunden. Die älteste ist 90 Jahre alt. Das Gros ist 45 und älter.

Und Ulrike Stark selbst? Was hat sie zum Hanf-Fan gemacht? Ein Unfall vor vier Jahren. Bis dahin war sie Tischlerin. Ein Bizepsabriss an der rechten Schulter beendete diese Laufbahn. „Ich hatte starke Schmerzen und konnte meine rechte Hand nicht mehr schließen“, erinnert sie sich. Die Schulmedizin half nicht, aber der Einstieg mit CBD-Ölen. Die Tischlerin wurde wieder bewegungsfähig, wollte ihre Erfahrungen mit Hanf aber weitergeben. Sie besuchte Messen und absolvierte Schulungen. So ließ sie sich zum Cannabis-Sommelier (Fachfrau) ausbilden. Dabei habe sie gelernt, welche Cannabis-Pflanzen sich positiv wie und wogegen auswirken, so Ulrike Stark. Am 15. Mai hat sie sich an der Waldstraße selbstständig gemacht.

Am 3. September beteiligt sich die Hanf-Expertin am Dorfmarkt in Syke mit einem Stand. Vom 18. September bis 8. Oktober ist sie auch bei den Nachhaltigkeitswochen dabei. „Ich bin total begeistert, und mir hat Hanf sehr geholfen“, betont die Geschäftsfrau.