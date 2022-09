Ulrich Dannemann erfüllt sich mit seinem Buch „Steimker Geschichten“ einen Herzenswunsch

Von: Frank Jaursch

Stolz präsentiert Ulrich Dannemann sein Buch mit Steimker Geschichten, bei dem ihm (hinten v.l.) Wilfried Meyer, Ehefrau Jutta Dannemann und Inge Arbeiter tatkräftig unterstützten. © Frank Jaursch

Rund zwei Jahre lang hat der Hobby-Heimatforscher Ulrich Dannemann sie gesammelt – jede Menge große und kleine Geschichten aus Steimke, jenem Dorf, in dem er seine Kindheit verbrachte. Nun hat der 79-Jährige die Sammlung an „Steimker Geschichten“ in einem Buch veröffentlicht, das genau diesen Namen trägt.

Steimke – Heinrich Meyer hatte es satt. Immer wieder lachte man über ihn! Der Steimker, Sohn von Gastwirt Johann Heinrich Meyer, hatte Karriere gemacht, war 1912 Postassistent im Oberpostdirektionsbezirk Bremen. Doch er war dort nicht der einzige Meyer: 29 Assistenten trugen seinen Namen.

Zur Unterscheidung gab es eine typische Post-Lösung: Die Meyers wurden einfach durchnummeriert, Heinrich Meyer erhielt die Nummer 17. Nichts, womit er sich zufriedengeben wollte: Schriftlich beklagte er sich über Gelächter und Witze im privaten Umfeld. Er wollte nicht mehr Meyer 17 sein – und beantragte eine Namensveränderung. So bekam er schließlich vom Bremer Senat den Doppelnamen „Meyer-Steimke“ genehmigt – und blieb fortan von Namensscherzen verschont.

Eine 150 Seiten lange Zeitreise

Diese Anekdote über die Doppelnamen in der Gastwirtsfamilie Meyer ist nur eine von zahlreichen „Steimker Geschichten“, die Ulrich Dannemann in den vergangenen Jahren gesammelt hat. Auf fast 150 Seiten hat der 79-Jährige zahlreiche große und kleine Themen rund um den ältesten (und kleinsten) Ortsteil von Syke gesammelt und mit historischen und aktuellen Fotos angereichert. Das Ergebnis ist eine überaus kurzweilige Zeitreise durch die Straßen von Steimke.

Warum Steimke? Dannemann ist eigentlich Heiligenfelder, hat aber seine ersten knapp zwölf Lebensjahre in Steimke verbracht. „Das prägt“, erklärt er, „im Herzen bin ich immer Steimker geblieben.“

Als der Heimatforscher anlässlich der 1150-Jahr-Feier des Dorfes im Jahr 2010 eine kleine Broschüre erstellte, blieb die Idee, „da irgendwann noch mal was machen zu müssen“. Vor zwei Jahren nahm er das Projekt auf. „Ich will fertig werden, bevor ich 80 bin“, gab er sich und seiner Frau Jutta als Ziel auf.

Ehefrau Jutta Dannemann als helfende Hand

Und machte sich ans Werk. Er führte Gespräche, notierte seine Erkenntnisse, forschte in Archiven und Bibliotheken. Blieb bei Foto-Nachfragen hartnäckig. Bekam viele wertvolle Tipps von den Archivaren Hermann Greve und Wilfried Meyer. Und hatte in Ehefrau Jutta nicht nur eine fleißige Fotografin für aktuelle Steimker Fotos, sondern auch eine strenge Korrekturleserin mit „an Bord“.

„Sie musste auf einiges verzichten“, räumt Dannemann rückblickend ein. Wie wichtig ihm das Projekt gewesen sein muss, lässt das verschmitzte Lächeln von Jutta Dannemann nur vermuten. Nur so viel gibt sie preis: „Über die Entstehung des Buches könnte man ein Buch schreiben.“ Seiner Frau widmet Ulrich Dannemann im Vorwort des Buches einen besonderen Dank.

Für Wilfried Meyer, der nicht nur beim Sortieren der vielen Texte half, sondern auch das Buch in seinem Verlag veröffentlicht hat, ist das Verdienst von Ulrich Dannemann gar nicht hoch genug zu bewerten. „Es ist die kleine Geschichte von vor der Haustür, die in keinem Geschichtsbuch steht – die ist ohne solche Bücher irgendwann verloren.“

Fotos aus Archiven und Privathaushalten

Zu den Geschichten im Buch hat neben Dannemann noch eine weitere Autorin mit Steimker Wurzeln beigetragen: Inge Arbeiter berichtet in ihrem unverwechselbaren Schreibstil über ihre Kindheit in den Nachkriegsjahren auf dem Steimker Berg.

Vieles dreht sich um die „alte Zeit“ – aber nicht alles. Auch die Entwicklung des Ortes in den vergangenen Jahrzehnten findet ihren Raum in den „Steimker Geschichten“ – etwa die Entwicklung des „Autohaus Hartmann“-Geländes oder auch die Aktionen des Ortsrates. Und jede Menge Fotos aus Archiven und Privathaushalten. So mancher alter Steimker wird bekannte Ecken von damals wiedererkennen – und mitkommen auf die kurzweilige Zeitreise in die Vergangenheit dieses kleinen, alten Syker Dorfes.

Verkaufsstellen

Das Buch „Steimker Geschichten“ gibt es zum Preis von 22 Euro bei der Buchhandlung Schüttert oder direkt bei Ulrich Dannemann. Kontakt: 04240/568