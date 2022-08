Ukrainisches Sommerfest an der Hauptstraße in Syke

Von: Ruth Cordes

Teilen

Die ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb waren beim Sommerfest in Syke allgegenwärtig – auch bei dem Tanz-Workshop auf der Hauptstraße. © Jantje Ehlers

„Sie sind Teil unserer Gesellschaft“: Singen, Tanzen, Lachen – und ein paar Tränen beim Sommerfest an der Hauptstraße in Syke

Syke – Bürgermeisterin Suse Laue begrüßte am Samstagmorgen die Besucher des ukrainischen Sommerfestes an der Hauptstraße. Wobei der Sommer kurz Pause machte und die gemäßigteren Temperaturen den Aktivitäten, die dann folgten, sehr entgegenkamen: Es wurde getanzt, es wurde gesungen und gelacht. Und es gab Tränen, die sich manch eine Besucherin verstohlen wegwischen musste.

Aber von Anfang an: Eine Handvoll Ehrenamtliche – aus ganz unterschiedlichen Richtungen, aber mit sehr ähnlichen Beweggründen – finden sich zusammen und organisieren ein Fest. Solch eine Initiative bringt einen enormen Gewinn mit sich. Man probt für den Auftritt im Chor, man trifft sich und bereitet Produkte für den Verkauf vor, malt Schilder, übt noch mal in der Gruppe Tanzschritte, näht vielleicht gemeinsam an Kostümen und plant viele Aktivitäten – besonders für die Kinder.

Unverkrampfte Kontaktaufnahme

Für die ukrainischen Gäste des Festes bedeutete es, einfach mal aus vergnüglichem Anlass die Wohnung zu verlassen. Und neue Gemeinschaften zu gründen. Für die Syker war es eine Möglichkeit, fern von den täglichen Fernsehbildern mit Ukrainern unverkrampft in Kontakt zu kommen und deren Kultur zu erleben und daran teilzuhaben.

Ebenso war es ein Face-to-Face-Networking außerhalb sozialer Medien, was unter den Aktiven auch genutzt wurde. Wie zum Beispiel Irina Seelert aus Bassum, die eine Mitorganisatorin der Veranstaltung war. Seelert ist gebürtige Russin, „emotional betroffen von der Situation“ und möchte einfach nur helfen. Zudem hat sie zwei Gastfamilien bei sich aufgenommen und organisiert wöchentlich ein Ukrainertreffen. Schwerpunkt ist Gemeinschaft und die Möglichkeit zum Austausch.

Sie kommt auf der Hauptstraße ins Gespräch mit Tatjana Zolochevska, Ukrainerin, seit 17 Jahren in Deutschland, ursprünglich aus Charkiw, jetzt Bruchhausen-Vilsen. Mitinitiatorin des Vereins Kolos und ebenfalls Mitorganisatorin des Festes.

Zolochevska ist zertifizierte Volksmeisterin für traditionelles Handwerk. Sie stellt Figuren aus Weizen und traditionellen Stoffen aus. Begeistert zeigt sie den Didukh, ein Bündel aus Getreide und erzählt: „Er besteht aus den Getreidehalmen des ersten und des letzten Schnittes und kommt Weihnachten bei uns auf den Tisch, damit es ein Winter ohne Hunger wird! Man nennt ihn alter Opa oder auch Großvatergeist, der die Kräfte weiter verteilt.“

Einnahmen werden für medizinisches Material in die Ukraine gegeben

Veronika Kudina ist gebürtig aus Belarus und war bis zum Ausbruch des Krieges wohnhaft in Butcha. Heute wohnt sie bei Bassum. „Wir gehören alle zusammen. Die Ukrainer sollen sich nicht verloren fühlen.“ Von ihr stammt auch die Idee, Einnahmen des Festes für medizinisches Material in die Ukraine zu geben.

Auf der Straße verzaubert Yuliia Zhylko die Kinder mit Seifenblasen und auch mit ihrer Erscheinung: gekleidet in ukrainischen Farben und mit einem wunderschönen Blumenkranz auf dem Kopf, dem Wenuk. Yuliia Zhylko wohnt zur Zeit in Brinkum. Während heiter und ausgelassen ein Tanz-Workshop auf einem angrenzenden Parkplatz stattfindet und gegenüber Ehrenamtliche Kinder beim Basteln unterstützen oder schminken, sitzt die Künstlerin Tetiana Popovichenko aus Odessa sehr still und zeichnet das bunte Treiben. Sie verkauft auch Postkarten mit Zeichnungen aus der Heimat. Ein Motiv trägt den Titel „Meine geliebte Ukraine“.

„Wir wünschen den Ukrainerinnen und Ukrainern, dass ihr Land unabhängig bleibt und dort bald wieder Frieden herrscht“, so Suse Laue. „Wegen des widerrechtlichen Angriffskrieges sind sie zu uns gekommen. Sie sind herzlich willkommen und gehören zu uns, sind Teil unserer Gesellschaft. Wir freuen uns, die Kultur, die Menschen, ihre Bräuche und ihre Gedanken näher und besser kennenzulernen.“ Nachträglich zugedachte Spenden nimmt das Rathaus gerne an und reicht sie an die Organisatorinnen weiter.