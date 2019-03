Überwältigende Gastfreundschaft

Die Syker Gruppe vor dem Wiedervereinigungsdenkmal in Kameruns Hauptstadt Yaoundé Foto: Holger Theek

Syke - VON HORST MEYER. Es war ein Trip wie in eine andere Welt, aber alle empfanden ihn als eine Bereicherung. Zwei Wochen lang war eine 15-köpfige Gruppe vom Syker Gymnasium im zentralafrikanischen Kamerun und erwiderte damit den Besuch ihrer Partnerschüler aus dem letzten Jahr. Jetzt zogen die Syker ein sehr persönliches Resümee.

Sie haben Einblick in eine ihnen bisher fremde Kultur erhalten, die sie als Touristen niemals so wahrgenommen hätten.

Das Syker Gymnasium unterhält seit 2010 eine Schulpartnerschaft mit dem Collège Adventiste de Yaounde in Kamerun. Den Austausch organisiert von Beginn an die Syker Lehrerin Helma grote Lambers, die zusammen mit ihrem Kollegen Knut Wessel und dem Bassumer Kinder- und Jugendarzt Dr. Holger Theek auch die Schülergruppe begleitete.

Milan Uzunay, Mattie Paul Brötzmann, Kadidiatou Sissoko, Constantin Theek und Louise Krondorf standen beim Gespräch mit der Kreiszeitung noch unter dem Eindruck des jüngst Erlebten, kehrten sie doch erst Anfang dieser Woche ins kalte Deutschland zurück. In Kamerun herrschten Temperaturen um die 35 Grad. Die Syker lebten zwei Wochen in den Familien ihrer Partnerschüler und hatten so die Chance, Land und Leute direkt kennenzulernen. Von der Gastfreundschaft zeigten sie sich überwältigt.

„Nicht in allen Wohnungen stand fließend Wasser zur Verfügung, geschweige denn Duschen oder Badewannen“, berichtete Constantin Theek. Es wurde sich teilweise mit Wasser aus Eimern gewaschen.

Dennoch gehörten die Gastgeber eher zur Oberschicht des Landes, in dem die „Schere zwischen arm und reich stark auseinanderklafft“, wie es Louise Krondorf formulierte. Allein der Schulbesuch ihrer Kinder kostet die Eltern dort monatlich 100 Euro. Und das ist in Kamerun sehr viel Geld.

In den Klassen werden bis zu 120 Schüler unterrichtet. Die Syker Schüler aus dem 10. und 11. Jahrgang haben am Unterricht teilgenommen. Dabei machten sie erhebliche Unterschiede zum deutschen Schulsystem aus. „Schule beginnt um 7.30 Uhr. Wer nicht rechtzeitig da ist, wird zurückgeschickt, wenn er den Eindruck erweckt, sich nicht um Pünktlichkeit bemüht zu haben“, sagte Kadidiatou Sissoko. Der Unterricht ist reiner Frontalunterricht. Diskussion oder Dialog ist nicht vorgesehen.

Apropos Pünktlichkeit - was für die Schule gilt, ist im restlichen Alltag nicht so verbreitet. Mattie Paul Brötzmann berichtet von einem für 18 Uhr vorgesehen Treffen, bei dem dann bis 20 Uhr auch wirklich alle Teilnehmer da waren.

Mit den Worten „Essen ist anders“ brachte Louise Krondorf ein anderes Thema auf den Punkt. „Es gibt leckere traditionelle Speisen, aber man findet dann auch schon einmal Hühnerfüße auf dem Teller“, ergänzt Milan Uzunay. Gewöhnungsbedürftig erschien den Sykern auch die Tatsache, dass jeder isst, wenn er Hunger hat. Gemeinsames Essen zu festen Zeiten kam in den Gastfamilien im Alltag in der Regel nicht vor.

Religion spielt nach Wahrnehmung der Syker Schüler eine große Rolle in Kamerun. „Es wird oft gebetet. Vor dem Essen, vor dem Schulunterricht oder auch wenn man sich auf eine Reise begibt“, schildert Mattie Paul Brötzmann.

„In Bezug auf das Umweltbewusstsein trennen uns noch Welten“, meint Milan Uzunay. „Man sieht überall auf den Straßen kleine Feuer. Da wird regelmäßig Plastik verbrannt.“

In Erinnerung bleiben dürften insbesondere die Ausflüge. Etwa der Besuch eines Nationalparks oder auch von Regenwäldern. Für ein Waisenhaus nah am Äquator hatten alle Teilnehmer Geschenke im Gepäck. Dieses Haus wird seit einigen Jahren mit Sachspenden aus Syke unterstützt. Ein Empfang bei einem „König“, der eine kleinere Verwaltungseinheit im Land führt, komplettierte das Programm. Aber auch zum Baden im Atlantik fand sich noch etwas Zeit.

Die bereits im letzten Jahr geknüpften Freundschaften sollen trotz der trennenden siebeneinhalbtausend Kilometer gepflegt werden. Skype und WhatsApp sind dabei sicherlich hilfreich.