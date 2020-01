„Yallah, Yallah“: Maskierter Räuber überfällt Bäckerei - und scheitert

In Syke wollte ein Mann eine Bäckerei überfallen und forderte Geld von dem Verkaufspersonal.

Eine Bäckerei in Syke wurde am Sonntag von einem maskierten Mann mit einem Messer überfallen. Doch mit dem Widerstand der Kunden hatte er nicht gerechnet.

Syke - Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 14 Uhr eine Bäckerei an der Hauptstraße in Syke. Der Mann war maskiert und mit einem schwarzen Messer bewaffnet. Der Täter warf einen schwarzen Beutel über den Tresen und rief „Geld rein“.

Außerdem rief der Täter noch „Yallah, Yallah“, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Doch mit den Kunden in der Bäckerei in Syke hatte der Räuber wohl nicht gerechnet. Ein wartender Kunde forderte den Täter auf, die Bäckerei umgehend zu verlassen. Als ein zweiter Kunde den Verkaufsraum betrat, hatte der Räuber genug und flüchtete in unbekannte Richtung, heißt es von der Polizei.

Die Polizei Syke fragt nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben. Auch der zweite Kunde wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 04242/9690.