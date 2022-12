TV-Shows, Bowlingbahnen und Risse im Putz

Von: Michael Walter, Frank Jaursch

Teilen

Alles hat seine Kehrseite – auch das Syker Rathaus. © Jaursch

Wissen, was los gewesen sein wird: Der erste echte Rückblick auf das Jahr 2023

Syke – Unter dem Motto „Wissen, was los ist“ versorgt die Kreiszeitung ihre Leserschaft mit aktuellen Neuigkeiten aus aller Welt – und aus den Städten und Gemeinden dieser Region. Den Wahlspruch unserer Zeitung können wir einmal im Jahr erweitern – bei unserem ultimativen, garantiert ersten Rückblick auf das kommende Jahr heißt es: „Wissen, was los gewesen sein wird“. Alle Angaben ohne Gewähr!

Januar

Wie versprochen präsentiert die Stadtverwaltung schon zu Anfang des Jahres Vorschläge für die Nachnutzung von Wessels Hotel. Zur Überraschung aller haben die beauftragten Architekten allerdings festgestellt, dass sich dort weder eine Bibliothek noch ein Kultur- und Veranstaltungszentrum unterbringen ließe. Der Vorschlag, den Altbau stattdessen in ein Musical-Theater umzubauen, kommt... unerwartet.

Februar

Kultureller Paukenschlag: Der Syker Verein Jazz Folk Klassik (JFK) und der Bassumer Konzertveranstalter Oliver Launer verkünden eine Zusammenarbeit. Launer erläutert: Für die „Stadion-Konzerte im Olympiastadion“ habe man unter anderem Jazz-Legende Herbie Hancock, Musik-Titan Peter Gabriel und den Starpianisten Brad Mehldau gewinnen können.

Den Syker Rollenspiel-Freaks aus dem Orga-Team der „Namenlosen Tage“ gelingt für ihre Februar-Veranstaltung ein echter Coup: Autor George R. R. Martin, Schöpfer des „Game of Thrones“-Universums, kommt zum 72-Stunden-Event nach Syke. Er hält eine umjubelte Lesung und ist anschließend so hingerissen von der Veranstaltung, dass er bei Abfahrt zusagt, im abschließenden Band seiner Romanserie den Oberschurken „Matt Miller“ zu nennen – nach einem der Organisatoren.

März

Die Sanierungsarbeiten am Hallenbad stehen kurz vor dem Abschluss. Bademeister Uwe Klabottnik entfernt kurz vor der Bauabnahme noch einen Rest Abklebe-Band, den die Maler am Sprungturm vergessen haben – zusammen mit einem winzig kleinen bisschen Farbe, die am Klebeband hängen bleibt. Die Bauabnahme erklärt das Hallenbad tags darauf für technisch erste Sahne und reklamiert lediglich einen etwa ein Zentimeter langen Riss im Putz des Sprungturms.

Der SV Heiligenfelde kauft das Gelände des Rosariums in Wachendorf. Noch ist unklar, wofür der Verein das Grundstück nutzen will. Als erste Handlung installiert der Club eine Flutlichtanlage in den Vereinsfarben und gibt dem Areal einen neuen Namen: Weißgrünium.

Star-Fotograf Jo Fischer erklärt in einem „Spiegel“-Interview, dass er Syke immer noch „unfassbar langweilig“ findet.

April

Bei der Arbeit am Entwurf für den notwendigen Nachtragshaushalt der Stadt wird deutlich: Syke ist mal wieder klamm. „Wir alle müssen solidarisch unseren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten“, bereitet die Politik das Volk auf bevorstehende Kürzungen und Einsparungen vor. Kämmerer Peter Pawlik nimmt die Aufforderung hingegen wortwörtlich, geht mit gutem Beispiel voran und bewirbt sich als Kandidat bei „Wer wird Millionär?“ Er wird tatsächlich genommen und schafft es immerhin bis zur 64 000 Euro-Frage. Das Geld spendet er dem Syker Haushalt.

Bademeister Uwe Klabottnik fragt beim Bauamt nach, was denn jetzt eigentlich mit dem handbreit abgeplatzten Putz am Sprungturm des Hallenbads passieren soll.

Mai

Aufgrund eines Übermittlungsfehlers ist die Skatebahn beim Jugendhaus für eine Woche gesperrt, weil dort die besten Skat-Spieler des Landes den deutschen Skat-Meister ausspielen.

Die Idee von Wessels Hotel als Musical-Theater müssen Stadt und Politik nach der ersten Beratungsrunde im Bauausschuss begraben: Die Betreiber der benachbarten Seniorenresidenz haben mit juristischen Konsequenzen wegen der damit verbundenen Lärmbelästigung gedroht. Noch vor der Sommerpause soll die Verwaltung ein neues Konzept vorlegen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Wilken Hartje findet das Engagement des Stadtkämmerers vorbildlich und will ebenfalls seinen Beitrag zur Genesung der Syker Finanzen leisten: Er kandidiert bei „Ich weiß alles“ – und spielt am Ende in der Finalrunde um stolze 100 000 Euro. Hartje weiß zwar tatsächlich alles, holt allerdings bei seinen Antworten viel zu weit aus – und wird daher aus Zeitgründen disqualifiziert. Schade.

Der Sprungturm am Hallenbad wird gesperrt, bis der großflächig abgeplatzte Putz wieder aufgetragen und getrocknet ist.

Juni

Die Syker Politik findet Gefallen an der Idee, mit Game Shows die städtischen Finanzen zu sanieren. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für eine eigene Show zu entwickeln und zu prüfen, ob es einen Fernsehsender gibt, der diese Show deutschlandweit übertragen würde.

Rund 5000 Zuschauer haben in dem mit Behelfstribünen aufgepimpten Syker Hachestadion Platz für das Peter-Gabriel-Konzert gefunden. Der Satz des Künstlers „Und dies ist wirklich ein Olympiastadion?“ wird zum geflügelten Wort unter den Musikern.

Vergeblich versucht Bürgermeisterin Suse Laue, sich gegen ein üppiges Entgelt für die gleichnamige Fernsehsendung als „Undercover Boss“ in die städtischen Einrichtungen zu schmuggeln. Ob Bibliothek, Bauhof oder Standesamt: Sie wird überall sofort erkannt. „Vermutlich war der Bart zu klein“, spekuliert sie.

Die Stadtverwaltung nutzt die Freibad-Saison, um im Hallenbad einige Kacheln zu sanieren, die rund um den Sprungturm rissig geworden sind. „Keine große Sache“, erklärt das Bauamt. „Da ist ja Garantie drauf.“

Auf dem Gelände des Rosar... Weißgrüniums in Wachendorf nehmen Bagger ihre Arbeit auf. Nach Aussage des Vereinsvorstands soll eine überdimensionale Bowlingbahn mit menschengroßen Pins und riesigen Zorb-Bällen als Kugeln entstehen. „Zorbowling ist der Trendsport!“, wird der Vereins- vorsitzende Marvin Godesberg zitiert.

Juli

Eine Delegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten besucht Syke. Großes Interesse zeigt sie an Wessels Hotel. Kurze Zeit danach sickert aus dem Rathaus etwas durch mit Fernsehstudio und Produktion von Musiksendungen für den arabischsprachigen Raum. Die Stadt versucht, den Arabern auch das Hallenbad zu verkaufen, kann aber nicht erklären, warum so viele Fensterscheiben plötzlich Sprünge haben. Bademeister Uwe Klabottnik wüsste die Antwort, wird aber zum Besichtigungstermin nicht eingeladen.

Ein anonymisierter Mitarbeiter der Stadtverwaltung versucht erfolgreich, mit einem antiken Stück Stadtgeschichte bei Horst Lichters TV-Show „Bares für Rares“ zu landen. Das weiße Kunststoff-Lineal mit der Aufschrift „Erfolgreich weiter mit Bürgermeister Dr. H. Behrens“ bringt nach spannendem Bietergefecht einen Erlös von 4,50 Euro für die Stadtkasse.

In unserem Jahresrückblick spielt auch ein Lineal eine kleine Nebenrolle. © Jaursch

Pünktlich vor den Sommerferien legt die Stadt ein neues Nachnutzungskonzept für Wessels Hotel vor: Der Altbau wird im Prinzip völlig entkernt, versiegelt, in voller Höhe geflutet und dient dann als Tauchschule. Der Vorschlag spricht sich bis zur Bundesmarine rum. Die fragt an, ob sie den Bau zur Ausbildung von U-Boot-Fahrern nutzen könnte. Man müsste dazu nur den Schornstein als Ein- und Ausstieg herrichten.

Bademeister Uwe Klabottnik fällt mit seiner Nachfrage im Rat unangenehm auf: Ob man stattdessen nicht lieber ab Herbst den öffentlichen Badebetrieb dorthin verlegen sollte, wo doch im Hallenbad immer das ganze Wasser durch das undichte Becken im Boden versickert.

August

Dreharbeiten vor dem Rathaus sorgen für Verunsicherung. Ein dünner älterer Herr im Anzug mit Edding und Flipchart gestikuliert wild und diskutiert vor laufender Kamera angeregt mit der Verwaltungsspitze.

Bademeister Uwe Klabottnik muss sich einen neuen Job suchen: Bei der Badeaufsicht im Freibad fällt ihm ein plattgetretenes Kaugummi am Beckenrand auf, das er entfernen will. Er wird daraufhin fristlos entlassen – und versteht die Welt nicht mehr. „Es hatte sich doch bloß ein ganz winzig kleiner Sprung an einer einzigen Kachel gebildet.“

September

Die Verwaltung stellt ihr Konzept für eine Game Show vor: Die Ratsmitglieder sollen dabei in einer Art Container wohnen, Aufgaben bewältigen und nach und nach herausgewählt werden, bis ein Gewinner übrig bleibt. Die Idee findet zwar grundsätzlich Gefallen. Der vorläufige Arbeitstitel „The House of Rat“ stößt jedoch auf wenig Gegenliebe.

Das Weißgrünium in Wachendorf entwickelt sich zu einem beliebten Anlaufpunkt für Zorbowling-Fans aus der ganzen Welt. Einer von ihnen ist Star-Fotograf Jo Fischer, der betont: „Ich habe Syke immer geliebt! Was für ein zauberhaftes Plätzchen!“ Der Vorstand des SV Heiligenfelde erwägt unterdessen den Bau einer Zuschauertribüne.

Oktober

Erneuter Rückschlag bei Wessels Hotel: Eine Tauchschule ist dort nicht machbar. Grund: Das Gebäude gäbe das zwar her, aber die Kanalisation könnte die auftretenden Wassermengen nicht bewältigen, und für einen Ausbau fehlt das Geld, weil außerplanmäßig zwei Millionen für strukturelle Reparaturen am Hallenbad benötigt werden. Der Rat beschließt einstimmig: Die Verwaltung soll bis Weihnachten ein neues Konzept vorlegen.

RTL kündigt die Rückkehr der Kultsendung „Raus aus den Schulden“ an, bei der Finanzexperte Peter Zwegat – allein mit Edding und Flipchart bewaffnet – scheinbar hoffnungslose Fälle übernimmt und zum Wohlstand führt. Erste Folge: Eine „idyllische Kleinstadt im Bremer Umland“.

November

Die Syker Game Show ist gestorben: Mit RTL II stünde zwar tatsächlich ein Sender bereit, der das Format produzieren und übertragen würde. Allerdings haben sich keine Sponsoren gefunden, die das erhoffte Preisgeld von zusammen 5,3 Millionen Euro zusammenbringen, das die Stadt benötigen würde, um die strukturellen baulichen Defizite am Hallenbad zu beheben.

Dezember

Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Zorbowling auf dem Gelände des Weißgrüniums erklärt Milliardär Elon Musk, den Sport auf seinem Siegeszug um den Globus begleiten zu wollen. Zu diesem Anlass wolle er zunächst mal das Weißgrünium und dann den Rest von Wachendorf kaufen. Die Mundwinkel von Kämmerer Peter Pawlik zucken verräterisch.

Auf seiner letzten Sitzung des Jahres fasst der Rat einen neuen Beschluss zu Wessels Hotel: Bis die endgültige Lösung für eine Nachnutzung gefunden ist, soll der Gebäudekomplex als Supermarkt genutzt werden. Zumindest aber so lange, bis der neue Edeka-Markt in Barrien fertig ist. Betreiber Torsten Stellmann unterschreibt einen Tag vor Heiligabend den Mietvertrag.

Über zehn Jahre.