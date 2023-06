So lief der Protesttag der Apotheken im Landkreis Diepholz

Von: Anke Seidel

70-mal in nur fünf Stunden: Maike Fißer überprüft, ob das jeweilige per Rezept verordnete Medikament vorhanden ist. © Anke Seidel

Auch im Landkreis blieben die Apotheken am Mittwoch geschlossen. Drei Apotheken sicherten den Notdienst. Trotz Wartezeiten zeigten die meisten Kunden Verständnis.

Landkreis Diepholz – Wegen unbezahlter Leistungen und hoher Kassenabschläge haben die Apotheker am Mittwoch auch im Landkreis Diepholz protestiert. Denn sie befürchten ein zunehmendes Apothekensterben, wenn sich die unauskömmlichen Rahmenbedingungen nicht schnell ändern. Im Flächenlandkreis Diepholz sicherten drei Apotheken den Notdienst. Auch wenn es zeitweise zu Wartezeiten kam, zeigten die meisten Kunden Verständnis für die Lage der Apotheken.

Vor der Falken-Apotheke in Barrien wartet eine 24-jährige Erzieherin darauf, ihr Rezept am Notschalter einlösen zu können. Ihr macht die Wartezeit nichts aus. „Ich finde das gut!“, sagt sie zum Protest der Apotheken, „für seinen Job einzustehen, ist das gute Recht eines jeden“.

„Zum Glück war das Medikament da!“

Ganz so wohl fühlt sich eine ältere Dame mit dem Protesttag nicht. „Ist schon blöd“, sagt die Wartende, „aber ich kann die Apotheken auch verstehen“. Eine junge Mutter von vier Kindern ist in Sorge. „Man kriegt ja nicht alles!“, spricht sie den Medikamentenmangel an. Dann ist ein 65-Jähriger an der Reihe: „Meine Frau braucht ganz dringend ein Medikament.“ Kaum eine halbe Minute später liegt genau das in der Ausgabeklappe. Der Mann ist sichtlich erleichtert: „Zum Glück war das Medikament da!“

Apothekerin Maike Fißer bleibt keine Atempause, stetig kommen neue Kunden nach. In nur fünf Stunden hat sie rund 70 Menschen bedient. Will heißen: deren ärztliche Rezepte sowie die Verfügbarkeit der verordneten Medikamente überprüft und ausgegeben – soweit vorhanden.

Protesttag ein Erfolg

„Antibiotische Augentropfen sind im Moment gar nicht zu bekommen“, bedauert die Apothekerin besonders deshalb, weil sie zurzeit einen hohen Bedarf feststellt. Auch Antibiotika-Säfte seien augenblicklich schwer zu erhalten. Derweil klingelt das Telefon in der Falken-Apotheke ohne Unterlass. „Viele Kunden rufen vorher an und erkundigen sich, ob das Medikament verfügbar ist“, erklärt Maike Fißer.

Auch Gerdfried Rüter, Inhaber der Ratsapotheke in Wagenfeld, berichtet von vielen Anrufen beim Notdienst – beispielsweise aus Barnstorf und Diepholz – und stellt eine größere Nachfrage fest. Seine Bilanz des Protesttages: „Es war ein Erfolg!“ Schon in den vergangenen Tagen habe er viel Verständnis von Kunden und Patienten erfahren, sagt Gerdfried Rüter. „Wir protestieren ja auch für unsere Patienten und Kunden, wir sitzen gemeinsam in einem Boot“, betont der Wagenfelder Apotheker, der auch Bezirksvorsitzender des Landesapothekerverbands ist.

Gerade für den ländlichen Raum ein großes Problem

„Die Lieferengpässe bei Medikamenten liegen uns schwer im Magen“, so Gerdfried Rüter. „Patienten fahren durch drei Landkreise, um etwas zu bekommen.“ Die Kunden seien verunsichert, und für die Apotheken bedeute der Medikamentenmangel eine extreme Mehrbelastung.

„Die Kunden haben sehr verständnisvoll reagiert“, berichtet Dirk Strothmeyer als Inhaber der Bären-Apotheke in Sulingen über die Resonanz auf den Protesttag. „Es sind aber deutlich weniger Notdienst-Kunden gekommen, als ich vermutet habe“, so Dirk Strothmeyer. Das zeige aber, dass die Informationen im Vorfeld – wie die Bitte, sich Standardmedikamente vor oder nach dem Protesttag zu holen – gewirkt hätten. Der Sulinger Apotheker betont: „Die Lage ist nicht rosarot bei den Apotheken!“ Kleinere seien nicht mehr überlebensfähig, was gerade für den ländlichen Raum ein großes Problem sei. „Daher muss etwas passieren!“