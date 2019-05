Trotz dichter Wolken: Familien nutzen den Vatertag zum Feiern

Es war nicht zu übersehen, es war zum Teil nicht zu überhören: Donnerstag war Vatertag. Aber auch Frauengruppen waren unterwegs. Obwohl das Wetter zunächst nicht einladend aussah, hielt es sich doch passabel. Längst gibt es zum Vatertag einen Trend, der die Frage aufwirft, ob sich der Vatertag nicht langsam zum Familientag mausert. Viele Männer waren mit ihren Partnerinnen unterwegs. Zahlreiche gemischte Gruppen radelten durch die Landschaft und zu den Gasthäusern. Flotte Musik gab es im Biergarten des Maximilians in Syke (Bild rechts), wo mit Stone Washed, eine heimische Band mit Rockmusik aufwartete. Es herrschte eine gemütliche Atmosphäre mit Grillspezialitäten. Im Okeler Schützen- und Reiterhof (Blink links) spielte traditionell die Music Company des TuS Syke auf. Die in der Region wohl älteste Vatertagswanderung unternimmt die Sportkameradschaft Syke. Die Schießsportler zogen am Donnerstag zum 55. Mal los. Ihr Ziel war das Schützenhaus im Friedeholz, wo ein deftiges Frühstück wartete. Der Vorplatz des DGH in Wachendorf war das Ziel einiger Jüngerer. Hier ließ es ein DJ von Final Sound mit Schlagern und Rockmusik krachen. Die Cocktail-Bar hatte kaum Pause. Insgesamt war es ein zünftiger Vatertag, der in den Gaststätten, im Syker Schützenhaus oder im DGH bierselig ausklang. Text: Niederheide / Foto: Husmann