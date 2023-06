Trommelgruppe Unikat der Syker Lebenshilfe beim Special Olympics Festival

Mit 18 großen Gymnastikbällen sorgte die Trommelgruppe Unikat der Syker Lebenshilfe im Vorfeld der Special Olympics in Berlin für einen nicht zu übersehenden wie überhörenden Auftritt. © Laura Kuhlmann, Lebenshilfe Syke

Die Special Olympics in Berlin gehen ihrem Ende entgegen. Am Sonntag treten die letzten von insgesamt rund 7000 Athleten aus 26 Sportarten zu ihren Finals an. 18 junge Menschen aus Syke und Weyhe dürften dann besonders gespannt vor den Bildschirmen sitzen. Denn sie waren selber in Berlin dabei.

Syke – Okay: Nicht als Sportler bei den Wettbewerben, sondern als Künstler beim Festivalprogramm im Vorfeld. Mit einem bunten Bühnenprogramm, vielen Mitmachangeboten und sportlichen Aktivitäten. Teil dieses größten inklusiven Festivals, das es in Deutschland bisher gab, war die Trommelgruppe Unikat.

Die Gruppe ist eine Kooperation der Lebenshilfe Syke und des TSV Blau-Weiß Melchiorshausen. Menschen mit und ohne geistige Behinderungen stehen gemeinsam auf der Bühne und bieten ein rhythmisches Spektakel.

Großer Auftritt zwei Tage vor der Eröffnung der Spiele

Zwei Tage vor der Eröffnung der Spiele hatte die Gruppe auf der Festivalbühne am Neptunsbrunnen ihren großen Auftritt – und das wortwörtlich. Bisher war Unikat hauptsächlich bei kleineren Anlässen in der norddeutschen Region dabei. Etwa beim Tag des Sports im Landkreis Diepholz oder als Showact beim Syker Hachelauf. Entsprechend groß war das Lampenfieber. „Unsere Gruppe hat sich mit den Übungen der Mitmach-Tanzgruppe, die als erstes auf der Bühne stand, dann schon mal ein wenig warm gemacht“, schildert Kati Meißner. Sie trainiert die Gruppe gemeinsam mit Birgit Sündermann und arbeitet bei der Lebenshilfe in Syke.

Zwei weitere Acts musste die Gruppe noch hinter der Bühne warten – dann war der große Moment gekommen. Zu „We will rock you“ drosch das Ensemble auf seine quietschgrünen Gummibälle – und hatte damit praktisch sofort die Aufmerksamkeit des Publikums. „Von Lied zu Lied wurden es mehr Zuschauer vor der Bühne“, berichtet Birgit Sündermann. „Das war phänomenal! Insgesamt haben wir acht Lieder mit unseren eigenen Choreografien präsentiert. Es war ein aufregendes Erlebnis, aber wir hatten alle so unglaublich viel Spaß! Nach dem Auftritt waren alle geschafft und glücklich.“

Die Gruppe hatte noch einen Tag Sightseeing

Einen Tag Sightseeing hatte die Gruppe noch eingeplant. Wenn man schon mal in Berlin ist,... – Eine Fahrt mit dem Doppeldecker-Bus war da obligatorisch. Außerdem war die Gruppe im m&m-Store, woraus sich vor den vielen bunten Farben schnell ein kleiner Foto-Shoot entwickelte.

Unterstützt wurde der insgesamt viertägige Aufenthalt in Berlin durch die Förderung der Stiftung Lebenshilfe Syke und eine private Spende. Als nächstes steht ein Auftritt bei „Summer in the City“ an: Am 13. Juli, gegen 18 Uhr auf dem Marktplatz in Weyhe.