Trinkwasserflaschen sind knapp

Syke/Wagenfeld - Von Detlef Voges. Der Sommer in Deutschland macht durstig. Da kann es schon mal eng werden mit dem Getränkenachschub. Hersteller und Märkte bestätigen Engpässe in Zeiten, als das Thermometer weit über 30 Grad anzeigte. Jetzt gebe es aber keine Probleme mehr, heißt es unisono.

„Es hat sie gegeben, die zeitweiligen Engpässe, wir konnten die Kunden aber immer zufriedenstellen“, erklärt Walter Friedrich Gerlach, Geschäftsführer der Getränkemarktkette Hol’Ab. Gerlach erinnert dabei an das große Sortiment des Hauses, sodass die Wünsche der Kundschaft erfüllt werden konnten.

Ähnlich äußert sich Monika Brill von der Syker Brill-Getränke GmbH. „Im Moment läuft alles gut“, so die Geschäftsfrau.

Auch Dirk Lütvogt, Chef des Mineralbrunnenbetriebs Auberg Quelle in Wagenfeld, leugnet die Probleme nicht. „Wir haben aber von 2018 gelernt“, sagt Lütvogt und denkt mit Grausen an das vergangene Jahr, „als wir kaum in der Lage waren, genug Getränke auszuliefern und das Jahr richtig ins Kontor geschlagen hat.“ Jetzt sei das Unternehmen gut aufgestellt und lieferfähig. Alle Artikel seien verfügbar, so der Geschäftsführer des Familienunternehmens in der vierten Generation.

„Wir haben nachgerüstet, die Kapazität erhöht und eine neue Lagerhalle gebaut“, nennt Lütvogt Gründe für die Stärkung des Hauses.

Die Branche hat weniger Probleme mit den Inhalten als mit den Behältnissen. „Flaschen sind knapp“, betont Lütvogt und nimmt an, dass die Kunden wegen der heißen Tage die Getränkekisten bunkerten und das Leergut später zurückbrächten als sonst. Wo keine Flaschen, könne auch nichts abgefüllt werden.

„Wir geben deshalb den Wunsch an unsere Kunden weiter, das Leergut möglichst schnell zurückzubringen, damit die Prozesskette rundläuft“, sagt Walter Friedrich Gerlach von Hol’Ab.

Engpässe dieser Art schmerzen. Heiße Sommer füllen das Geldsäckel schneller. „Da machen wir im Monat den doppelten Absatz als im Winter. Deshalb müssen wir mit den Schwankungen klarkommen und die Ernte einfahren, wenn die Sonne scheint“, erklärt Lütvogt.

Die Flaschen-Not hat für den Auburg-Chef durchaus auch einen positiven Aspekt. Er spricht dann vom Greta-Effekt und meint damit die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg.

In der Gesellschaft, besonders in der jüngeren, findet offenkundig ein Umdenken statt. Gerlach und Lütvogt stellen einen verstärkten Trend hin zu Mehrweg-Glasflaschen und weg von den PET-Plastikflaschen fest.

Ein Trend, der zwangsläufig einen neuen Engpass gebiert: Es fehlt an ausreichend Glasflaschen. Das wiederum hat damit zu tun, dass die Menschen vor gut 20 Jahren dem Glas abschworen hattenund auf Plastik setzten. Das führte zu einem Glashütten-Sterben. Heute mangelt es laut Lütvogt an genug Glasflaschen, um dem neuen Retro-Trend zurück zur Glasflasche Rechnung tragen zu können. Ein kurioser Kreislauf.

Das Unternehmen Vilsa-Brunnen konnte die Redaktionsanfrage kurzfristig nicht beantworten.