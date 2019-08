Die Triebfeder der VHS

Förderung „Lebenslangen Lernens“

+ Neues und Bewährtes steckt im Programm, das Maike Hundertmark, Heide Sanders, Neele Waterstrat und Heidrun Hegemeier vorstellen. Foto: Heinfried Husmann

Syke – „Lebenslanges Lernen“ ist die Triebfeder der Erwachsenenbildung, also auch der Volkshochschulen im Landkreis Diepholz. Bundesweit feiern diese dieses Jahr das 100-jährige Bestehen. In der Weimarer Verfassung übernahm der Staat 1919 die Verantwortung für das „Volksbildungswesen“. Das Thema hat nicht an Aktualität verloren. Aktuell festzustellen am Herbst-Programm der VHS. Ein 280-Seiten-Werk, prall gefüllt mit mehr als 1 000 Angeboten.