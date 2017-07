Polizei Syke fahndet mit Fotos nach zwei Trickbetrügern

Syke - Nach einem Trickbetrug fahndet die Polizei Syke mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen. Bei den Gesuchten handelt es sich um eine sehr schlanke junge Frau und einen kräftigen Mann, teilte Pressesprecherin Sandra Franke am Mittwoch mit.

Demnach klingelte die junge Frau im Januar bei einem gehbehinderten Geschädigten und erschlich sich als angebliche neue Wohnungsnachbarin sein Vertrauen. Kurz darauf erschien der gesuchte Mann, gab sich als Wasserwerker aus und wollte dem Geschädigten ein Guthaben auszahlen.

+ Die gesuchte Frau. © Polizei

Da dieser nicht wechseln konnte, bot sich die Frau an, Wechselgeld von der Bank zu holen und erhielt dazu die EC-Karte mit PIN vom Geschädigten. Der freundliche Wasserwerker bot an, sie zu fahren. Die beiden Personen kamen allerdings nicht mehr zu dem Geschädigten zurück, heißt es.

+ Nach diesem Mann fahndet die Polizei. © Polizei

Nach dem Verschwinden der Betrüger wurde die EC-Karte in Bassum, Stuhr, Syke und Bremen an unterschiedlichen Geldautomaten eingesetzt. Dabei wurden etwa 3000 Euro vom Konto des Geschädigten abgehoben. Während des Abhebens wurden zwei Personen per Videokamera aufgezeichnet.

Die Polizei Syke bittet um Hinweise, welche Aufschluss über die Identität der abgebildeten Personen geben können. Aussagen nimmt die Polizei in Syke unter Telefon 04242/9690 entgegen.

kom