Genossenschaft Syker Wohn-Mix feiert Einweihung

Ein Traum wird wahr

Die Mitglieder der Genossenschaft Syker Wohn-Mix feiern am Freitag die Einweihung ihres Traumhauses.

Syke - „Es hat lange gedauert. Es war nicht immer einfach. Aber bis hierhin ist ein Traum in Erfüllung gegangen.“ Mit diesen drei Sätzen fasste Karl-Otto Friesen, Vorstandssprecher der Genossenschaft Syker Wohn-Mix, die letzten sechs Jahre zusammen. So lange hat es gebraucht, damit aus einer Idee Realität wurde. In diesem Fall die Idee vom gemeinschaftlichen generationenübergreifenden Wohnen.