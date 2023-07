Kita Sternchen: Traum vom Umzug greifbar nah

Von: Michael Walter

Teilen

Sternchen-Mitbegründerin Diana Graustein sitzt auf ihrem Lieblingsplatz. Sie hofft innig auf dem Umzug in einen Neubau. © Michael Walter

Investor bietet nach Kreiszeitungsbericht Räume im Neubau an.

Barrien – Die privat geführte Kinderkrippe Sternchen in Barrien möchte wachsen und zum vollständigen Kindergarten expandieren. Seit geraumer Zeit schon sucht die Leitung nach einem neuen größeren Quartier. Aber sie findet keins. Am liebsten wäre dem Elternverein, es fände sich ein Investor, der den Sternchen etwas Passendes baut – so berichtete die Kreiszeitung Anfang Mai. Jetzt scheint es, als würde dieser Wunsch in Erfüllung gehen.

„Wir haben auf den Bericht ganz viele Reaktionen erhalten“, erzählt Sternchen-Mitbegründerin und Leiterin Diana Graustein. Darunter auch von einem Geschäftsmann aus Barrien, der seinen Namen aber (noch) nicht in der Zeitung lesen möchte. Dieser Barrier plant laut Diana Graustein grade einen Neubau an der B 6. „Ursprünglich als reines Wohnhaus“, sagt Diana Graustein. „Aber er sagt, er könnte sich vorstellen, das Erdgeschoss als Kita auszubauen, mit separatem Eingang und so weiter. Wir waren begeistert und haben uns gleich zu einem ersten Gespräch mit ihm verabredet.“

Dort hätten beide Seiten dargestellt, was nötig und was wünschenswert wäre, was geht und was nicht. Ergebnis: Im Prinzip geht’s – aber... „Das Außengelände wäre nicht ganz so groß, wie wir uns das vorgestellt hätten“, erklärt Graustein. „Das wäre der Mindeststandard.“

Verein möchte zusätzlich eine „richtige“ Kindergartengruppe anbieten

Das Problem dabei: Die Sternchen sind jetzt „nur“ eine Krippengruppe. Der Elternverein möchte die Kinder aber gerne weiter betreuen, wenn sie altersmäßig aus der Krippe rauswachsen und dafür zusätzlich eine „richtige“ Kindergartengruppe anbieten. „Wir wissen im Moment noch nicht, ob das Grundstück dafür tatsächlich groß genug wäre. Das wird noch ermittelt. Ansonsten sind wir uns grundsätzlich einig. Auch die Miete wäre im Rahmen dessen, was wir leisten können.“

Gretchenfrage: Was passiert, wenn sich herausstellt, dass es auch bei diesem neuen Standort nicht für eine Regel-Kitagruppe reicht? „Dann würden wir schweren Herzens darauf verzichten, es bei einer Krippengruppe belassen und trotzdem umziehen“, sagt Diana Graustein. „Das wäre auf jeden Fall immer noch besser als hierzubleiben.“

Aktuell haben die Sternchen ihre Räume im Erdgeschoss eines älteren Wohnhauses an der Straße Im Sande. Dort war zuvor ein Ladengeschäft. Abgesehen davon, dass die Räume insgesamt relativ klein und von der Aufteilung nicht ideal für eine Krippe sind: Der Vermieter ist vor einiger Zeit gestorben, es gibt eine Erbengemeinschaft und es ist nicht klar, wie es dort weitergeht. Und für die gewünschte Erweiterung ist der jetzige Standort ohnehin zu klein.

Die Aussicht auf Umzug in einen Neubau ist für Diana Graustein und ihr Team daher besonders reizvoll. Und sie hofft fest, dass es damit klappt. „Wir brauchen noch ein paar Informationen, dann müssen wir das finale Gespräch abwarten. Und dann – im Idealfall – den Vertrag schließen.“