Trauer um Hans Gottwald

Von: Frank Jaursch

Hans Gottwald © Privat

Heiligenfelde – Generationen von Sykern und Heiligenfeldern kennen ihn als ehemaligen Lehrer und als leidenschaftlichen Theaterexperten: Nun ist Hans Gottwald tot. Der Heiligenfelder starb in der vergangenen Woche im Alter von 88 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Gottwald hatte schon während des Lehramts-Studiums reichlich Theaterluft geschnuppert. 1953 trat er seinen Dienst an der Hauptschule in Syke an – und wurde dort nicht nur der Leiter des Schultheaters, sondern auch Konrektor. Und als solcher in Syke bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund.

Seine künstlerische Heimat fand er schließlich bei den Theatermakers in Heiligenfelde, wo Hans Gottwald 1991 zum ersten Mal die Regie übernahm und über zweieinhalb Jahrzehnte mit Walter Wichmann ein kongeniales Duo bildete.

Waltraud Reiners, die über Jahrzehnte als Souffleuse bei den Theatermakers mit Gottwald zusammenarbeitete, würdigte „die unglaublich liebenswürdige Art“ des Verstorbenen. „Er hat es immer verstanden, die Spieler zu motivieren“, erinnert sie sich. Die Mitglieder seiner „Rasselbande“ würden ihm ein ehrendes Andeken bewahren. fj