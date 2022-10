„Tolle Leistung“: Syker Band Unsparrow veröffentlicht ihr erstes Musikvideo

Von: Ruth Cordes

Kreative Köpfe aus Syke, Barrien und Steimke: Unsparrow sind (v.l.) Simon Maier, Jannick Schwarm und Tamino Bösche. © Unsparrow

Drei junge Syker sind derzeit dabei, sich mit ihrer Musik einen Namen in der Branche zu machen. Simon Maier, Jannick Schwarm und Tamino Bösche haben als Trio Unsparrow ihr erstes Musikvideo veröffentlicht.

Syke – „Du musst Schritt halten, mindestens mithalten. Wenn du es nicht kannst, wird sich das doch schnell verbreiten.“ Das sind die ersten Zeilen des Songs „Tolle Leistung“ von der Syker Band Unsparrow, den sie kürzlich auf diversen Streaming-Plattformen hochgeladen haben.

Unsparrow wurde 2014 gegründet und aufgrund jugendlichen Leichtsinns durch die Teilnahme an dem Band-Contest „Local Heroes“ direkt auf die Bühne gespült. Eigentlich hatte die Band zu dem Zeitpunkt noch gar nicht das Repertoire für einen Auftritt, räumen die Musiker rückblickend ein. Heute nun, acht Jahre später, kann die Band einige Bühnenerfahrung vorweisen. Sie wirkten über viele Jahre bei der Schulband Friday des Syker Gymnasiums mit, sammelten Erfahrungen in Komposition, Gesang, Logistik. Ein eigenes Video bringt nun auch noch technisches Know-how, als Autodidakten und mit dem Künstlern so eigenen extremen Engagement: „Zeit spürt man nicht, weil es einfach krass viel Spaß bringt!“

Unsparrow, das sind Tamino Bösche (21; Vocals, Guitar), Simon Maier (21; Bass, Vocals) und Jannick Schwarm (19; Drums, Vocals). Das Trio fand vor rund zwei Jahren in dieser Formation zusammen. Jannick Schwarm erzählt: „Unsparrow brauchte einen Schlagzeuger. Ich brauchte noch einen Bassisten und auch Gesang in meiner Band Iced Chocolate Empire.“ Aus diesem Deal wurde die Band – die längst viel mehr ist als eine Arbeitsgemeinschaft: „Das ist mehr wie eine Beziehung.“

„Tolle Leistung“ ist ein Song, für den Simon in seiner Abi-Zeit den Text geschrieben hat, gemeinsam entwickelten sie die Komposition. Insgesamt verbergen sich hinter dem Ergebnis zwei Jahre Arbeit.

Bloß kein Pop - Alternative Rock

„Für uns gilt: Wenn man einen guten Text hat, kann man dafür die perfekte Musik komponieren. Aber man schafft es nicht, den perfekten Text zu einer Musik zu schreiben“, so Jannick. „Aber bei den meisten Pop-Songs ist das so!“, kontert Simon. „Deswegen machen wir auch keinen Pop“, wirft Tamino trocken ein. Kein Pop also – welchem Genre ordnet sich die Band dann zu? „Alternative Rock“, lautet die Antwort. „Aber das variiert, weil aus dem Text die Stilrichtung der Musik auch erwachsen kann.“

Parallel zur musikalischen Weiterentwicklung stiegen auch die technischen Ansprüche des Trios an die eigenen Songs. Dabei lernten Unsparrow, zu improvisieren, wo sie nur konnten. „Ziel war, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Was auch zur Folge hatte, dass wir viel gelernt haben über Produktion“, resümiert Jannick.

Simon nennt ein Beispiel: „Wir haben eine Vocal Booth (Gesangs-Kabine, d. Red.) selber gebaut: einen Schrank mit Akustik-Schaumstoff ausgekleidet, eine Matratze dahinter, alles mit Stoff eingehüllt. Vom Ergebnis professionell, aber es bleibt ein Schrank und sieht schon irgendwie albern aus.“

Man muss meine Musik nicht mögen. Man sollte sie nur nicht vergessen.

„Do it yourself“ ist so etwas wie die Bandphilosophie geworden. Und das betrifft alle Bereiche. „Mehr DIY geht gar nicht“, so Jannick Schwarm. Videodreh und -schnitt, auch Sound-Mix und das abschließende Mastern, welches „eine Wissenschaft für sich ist“: Alles in Eigenarbeit. Das Endprodukt kann sich sehen lassen – zum Beispiel im Internet auf Youtube.

Dass sich die Syker Band mit ihrer Musik jenseits des Mainstreams bewegt, nehmen die Musiker gern in Kauf. „Man muss meine Musik nicht mögen“, sagt Tamino Bösche dazu. „Man sollte sie nur nicht vergessen.“

Unsparrow schreibe Texte „über die große, ungerechte Welt, mit der sie nicht klar kamen“, so hieß es in der Frühphase der Band über ihre Musik. Songs zur Frustbewältigung also? Zur Provokation? Oder besser noch zur Selbstreflexion? „Das ist lange her. Frust würde ich es nicht nennen“, erwidert Simon Maier. „Vielleicht eher eine Sicht auf die Welt mit all ihren Absurditäten. Mit Leistungsdruck sind wir alle in der Schule schon konfrontiert worden. Social Media ist jedoch das ultimative Beispiel. Aber offline gilt das genauso!“

Musik ist immer auch Selbstreflexion, findet Tamino und erläutert: „Wir sind ganz klar auch Teil des Systems. Wir nehmen uns allerdings selber nicht so ernst. Wir haben Bock auf Dinge, die wir lustig finden. Lustige Dinge kann man auch besser rüberbringen.“

Das gilt auch für das „Tolle Leistung“-Video, in dem unter anderem Szenen aus einem Teleshopping-Sender nachgespielt werden. Dabei steckt im Songtext gerade das Gegenteil: eine Prise Blasphemie, genauso wie linkspolemische Rhetorik. Ist Unsparrow eine politische Band? „Politisch ist alles“, antwortet Simon. „Aber dieser Song bezieht sich auf den Text ,Gott ist tot!‘ von Nietzsche – und wie wir diesen luftleeren Raum mit Leistung füllen. Es geht darum, wonach Menschen sich und andere bewerten.“

Ein Song voller Zwischentöne

„Wer du bist, ist scheißegal, Hauptsache du bist wer!“ Ein Song voller Zwischentöne, der auch politisch einzuordnen versucht, der gespickt ist mit Anspielungen, der Fingerzeige wagt. Begibt man sich da nicht auch mal auf dünnes Eis – wie etwa mit der Wortschöpfung „Leistungsfaschismus“, die im Song vorkommt? Schon, erklärt Simon. „Im Idealfall denken die Leute dann vielleicht drüber nach. Wenn andere das idiotisch finden, auch okay.“

Nach dem Video ist auch für Unsparrow vor dem nächsten. Schon jetzt arbeitet das Syker Trio an seinem Video zum nächsten Song. Das Thema: Endzeit, Klima, „unser ewiger Wachstumsgedanke, mit dem wir die Welt kaputtmachen“, verrät Simon. Geplant ist es, damit Ende des Jahres online zu gehen.

Video

Das Video von Unsparrows „Tolle Leistung“ ist unter anderem zu sehen unter www.youtube.com/ watch?v=AWhi9AkW-MM