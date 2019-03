Tolle Akteure lassen sich zurecht feiern

Syke - Von Claudia Spalkhaver. Feuer unterm Dach war am Mittwochabend im Syker Theater, wo der Kurs „Darstellendes Spiel“ des Syker Gymnasiums das Stück „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch aufführte.

Am Ende wurden sie vom Publikum im gut gefüllten Theatersaal begeistert gefeiert, die Darstellerinnen und Darsteller aus dem diesjährigen Abiturjahrgang – und sie feierten sich selbst. Das durften sie auch, nach der tollen Leistung, die sie gezeigt hatten!

Das Drama, 1958 uraufgeführt und laut Untertitel ein „Lehrstück ohne Lehre“, funktioniert auch heute noch. Es ist sogar, wie die Schauspieler für sich befanden, topaktuell.

Brandstifter gehen um in der Stadt. Gottlieb Biedermann schimpft: „Aufhängen sollte man sie!“ Allerdings nimmt Biedermann dann zwei Hausierer bei sich auf. „Was wir brauchen, ist Menschlichkeit. Ich bin doch kein Unmensch.“ Die ungebetenen Gäste geben sich bald ganz offen als die Brandstifter zu erkennen: „Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise. Die glaubt niemand...“. Doch Biedermann verschließt die Augen vor der Tatsache, dass sein Haus als Nächstes brennen wird und beruhigt sich selbst: „Man soll nicht immer das Schlimmste denken. Ich will meine Ruhe und meinen Frieden haben, nichts weiter.“ Dann geht sein Haus in Flammen auf.

Das Bühnenbild ist wunderbar gestaltet, mit einem Podest als Dachboden, auf den die Darsteller über eine Leiter gelangen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler machen ihre Sache großartig. Allen voran Tamino Bösche als Gottlieb Biedermann sowie Silan Thorns und Luca Sievers als die Brandstifter. „Das war klasse gespielt und der Chor war richtig cool“, so ein O-Ton von zwei jüngeren Zuschauern. Mit dem Wort „Biedermann“ konnten sie zwar nichts anfangen, aber die Haltung, die Herr Biedermann verkörpert, haben die Jugendlichen schon richtig eingeordnet. Mit Aussitzen und Ignorieren verhindert man keine Katastrophe.

Und der Chor, respektive die zwei Chöre, weil es zwischendurch einen „Schichtwechsel“ gab, waren wirklich „cool“. Obwohl die als Feuerwehrleute zu erkennenden Schauspieler wie ein Chor aus einem antiken Drama mit entsprechendem Duktus und Versmaß agierten. Sie beobachteten, mahnten und warnten die Bürgerinnen und Bürger vor dem Bösen. Auch den Biedermann. Aber der wollte ja nicht hören – Weh uns...