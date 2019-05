Tödlicher Unfall in Syke: VW Golf stößt frontal mit Baum zusammen

Bei einem schweren Unfall in Syke ist am Samstagmorgen ein 21 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Er kam mit seinem VW Golf 2 von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen.

Syke - Der 21-Jährige war gegen 10.50 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße 123/Friedeholzstraße von Syke in Richtung Osterholz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er am Ende des Waldstücks in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum am Straßenrand, teilt die Polizei mit.

Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der 21 Jahre alte Autofahrer in seinem Auto eingeklemmt und starb aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der eingesetzte Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber konnten nicht mehr helfen. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Für die Bergung des Leichnams schufen die Wehrleute einen Zugang zum stark zerstörten Fahrzeugs. Insgesamt waren 25 Wehrleute der Ortsfeuerwehren Gödestorf-Osterholz-Schnepke und Syke vor Ort, teilt die Feuerwehr mit.

Kreisstraße für Unfallaufnahme gesperrt

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sperrten die Unfallstelle auf der K123 zwischen Syke und Osterholz weiträumig für die Unfallaufnahme ab. Die Ermittlungen zur Ursache sind aufgenommen worden. Aktuell - Stand 13.15 Uhr - ist die Kreisstraße zwischen Syke und Osterholz noch gesperrt.

An dem VW Golf entstand laut Polizei ein Totalschaden von rund 2.000 Euro.