Theresa Bohlens freiwillige „Ehrenrunde“ nach dem Abitur

Von: Frank Jaursch

Theresa Bohlen in ihrem Element: beim Coaching der jungen Schauspieler in der Musical-AG des Gymnasiums. © Ehlers

Das Gymnasium Syke hat wegen seiner Abiturientin Theresa Bohlen eine eigene Bufdi-Stelle für Kultur geschaffen - und sucht jetzt einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

Syke – Vor einem Jahr stand Theresa Bohlen noch auf der „anderen Seite“: Gemeinsam mit ihren Mitschülern feierte sie ihr Abitur am Gymnasium Syke. Nach den Sommerferien aber ging es für die junge Sykerin – im Unterschied zu den anderen Absolventen – zurück an ihre alte Schule: Sie trat am Gymnasium eine Stelle als „Kultur-Bufdi“ an. Eine Stelle, die an Schulen einigermaßen ungewöhnlich ist – und die es zudem ohne Theresa Bohlen gar nicht geben würde.

Aber der Reihe nach. Schon in der achten Klasse bekam Theresa im Unterricht zu hören: „Du bist die geborene Lehrerin.“ So verfestigte sich bei ihr frühzeitig die Idee eines Lehramtsstudiums. Während der Zeit am Gymnasium kam eine Passion hinzu: Mit Begeisterung spielte sie bei der Musical-AG mit. Sechs Jahre lang sammelte sie dort Erfahrungen.

Daraus erwuchsen in ihr zwei wichtige Ideen für ihre persönliche Zukunft. Erstens: Die Schauspielerei soll ein Teil ihres beruflichen Lebens werden. Ihr neuer Plan: ein Lehramtsstudium in Deutsch und Darstellendem Spiel. Und zweitens: „Ich hab’ mich gefragt: Ist es vielleicht möglich, dass ich länger da bleiben kann?“

Schon häufiger hatten ehemalige Mitglieder auch nach ihrem Schulabschluss der Musical-AG die Treue gehalten und sogar in den Folgejahren an Aufführungen teilgenommen. Doch die damals 18-Jährige wollte mehr: Wie wäre denn so etwas wie ein Freiwilliges Soziales Jahr am Gymnasium? Sie fragte in der Schule nach.

Eine eigene Stelle gab’s bislang nicht, bestätigt Lehrerin Ines Lücke. „Wir hatten bloß ab und zu eine FSJ-Kraft stundenweise vom TuS ausgeliehen“, berichtet sie. Eine Absage also – aber für Theresa kein Grund aufzugeben: Wenn es so eine Stelle nicht gibt, muss man sie eben schaffen! Bei der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) erkundigte sie sich über Freiwilligendienste im Bereich Kultur und Bildung.

Die Vorstellung war total verlockend, diese Stelle im Bereich Kultur anzusiedeln.

Ines Lücke war für Theresas Idee sofort Feuer und Flamme. „Die Vorstellung war total verlockend, diese Stelle im Bereich Kultur anzusiedeln“, sagt sie – und fügt diplomatisch hinzu: „Die Kultur wird ja nicht unbedingt immer mit der vollen Gießkanne gefördert.“ Auch Schulleiter Knut Wessel signalisierte Zustimmung – also machte sich Lücke daran, das Verfahren in Gang zu bringen. Den ganzen 13. Jahrgang von Theresa zog sich die Genehmigung der Stelle – dann gab’s endlich grünes Licht.

Und dann? Galt es, diesen Posten mit Leben zu füllen. „Wir mussten erst mal unseren Weg finden“, umschreibt es Theresa Bohlen. So liest sich ihr Tätigkeitsfeld auch durchaus bunt: Sie steht für Ganztagsbetreuung bereit, hilft bei der „Aktiven Pause“ der Schüler und betreute eine Zeit lang ukrainische Schüler. In mehreren Fächern hat sie im Unterricht hospitiert, teilweise schon den Unterricht selbst gestaltet. Sie begleitete die Lesenacht der fünften und sechsten Klassen, war bei der Kennenlernfahrt der Fünftklässler dabei. Ihren eigenen Stundenplan konnte sie dabei vergleichsweise frei planen.

Hilfe in Zirkus-, Musical- und Theater-AGs

Ihr Kernbereich ist allerdings die Kultur: Theresa unterstützt die Lehrkräfte in der Zirkus-, der Theater- und der Musical-AG, arbeitet quasi wie ein Bindeglied zwischen Schülern und Lehrkräften. Und bekommt ganz viel Lob von Lehrer- und Schülerseite. „Eine ganz wertvolle, tolle Unterstützung“, lobt Ines Lücke, „sie macht das mit großer Ernsthaftigkeit und mittlerweile total routiniert.“

Ihre Jugend hilft Theresa dabei durchaus: „Viele Schüler sehen mich eben nicht als Lehrerin“, sagt die 19-Jährige. Doch es gebe auch eine Kehrseite – natürlich, so bestätigt sie, seien da auch Schülergruppen, „die mich nicht ernst nehmen“. Eine Aufgabe für sie sei es dabei gewesen, das Setzen von Grenzen zu lernen.

Es ist genau das, was ich machen möchte.

Was von Theresa Bohlen bleibt, ist die für sie geschaffene Bufdi-Stelle am Gymnasium. Für die wird noch ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht. „Das ist ein gutes Jahr, um etwas Selbstbestimmtes zu machen“, findet Bohlen und kann anderen nur ans Herz legen, diese Erfahrung zu machen.

Ihr Berufsjahr am Gymnasium endet für sie am 31. August. „Das Jahr war total wichtig für mich“, sagt Theresa. Zu Beginn habe sie sich noch gefragt: Habe ich mich ausreichend nach anderen Sachen umgesehen? Ist das wirklich der richtige Job für mich? Das Bufdi-Jahr habe ihr die Antwort gegeben. „Gerade die derzeitige Phase macht mir unheimlich viel Spaß.“ Sie wisse jetzt: „Es ist genau das, was ich machen möchte.“

Kontakt

Wer Interesse an dem Bufdi-Jahr beim Gymnasium Syke hat, kann sich bei der Koordinatorin Ines Lücke im Gymnasium unter 04242/ 16830 melden.